Вчера преобладала положительная динамика. Лидерами роста на новостях о постепенном восстановлении продаж стали бумаги Детского мира (+9,39%). В аутсайдерах оказались акции Русгидро (-2,13%). Пара USD/RUB опустилась до 71,20.

Рубль укрепился до уровня первой половины марта. Основным поводом для этого стал рост цены на нефть. Стоимость барреля Brent в рублях приблизилась к 2500, что укладывается в ожидания, заложенные в нашей модели. Укрепление рубля способствовало успеху аукциона ОФЗ, где Минфин продал бумаг более чем на 160 млрд руб. Приободрила и новость о том, что увеличивается число выздоровевших, что приближает отмену мер самоизоляции и оживление деловой активности.

Рынок получает все больше сигналов на снижение ключевой ставки в июне минимум на 0,5 п.п. Государство может пересмотреть план по заимствованиям для покрытия дефицита бюджета в этом году. Сейчас денежная масса достигла 52 трлн руб., до конца года она может увеличиться более чем на 4 трлн руб. на фоне программ помощи экономике и эмиссии ОФЗ. Это создает девальвационные риски в будущем, если экономика столкнется с шоками. Однако до конца лета рубль имеет шансы устоять. Ожидаем, что курс будет определяться, исходя из рублевой цены Brent в диапазоне 2500-3000.

Ожидаем смешанную динамику. Мы не исключаем, что игроки будут фиксировать длинные позиции, поскольку темпы восстановления рынка намного опередили темпы восстановления экономики. В США выйдут данные по рынку труда. Значимых внутрироссийских новостей не ожидается. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 71,00-72,50, для индекса Мосбиржи: коридор 2750-2800 пунктов.



