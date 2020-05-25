Президент Владимир Путин поручил уполномоченным правительственным органам проработать план пересмотра тарифов государственных транспортных монополий РЖД и Транснефти на прокачку и транспортировку нефти и нефтепродуктов, тем самым, обозначив завершение продолжительного спора между производителями нефти и национальными транспортными компаниями. В соответствии с пресс-релизом, Кремль настаивает на введении

специальных тарифов на услуги Транснефти и РЖД по транспортировке нефти и нефтепродуктов на 2020-2021 как меры, призванной субсидировать нефтяные компании на срок действия соглашения OPEC+ в целях снижения нагрузки на отрасль.

Соответствующий проект решения должен быть представлен правительством в срок до 15 июня 2020.

Как сообщил глава Роснефти Игорь Сечин, в цене на нефть на транспортные расходы приходится порядка 32%, что оказывает существенное влияние на конкурентоспособность российской нефти. В ходе встречи с президентом в конце апреля, Сечин отметил, что цены на нефть сократились практически в четыре раза с 2014, тогда как тарифы на транспортировку индексировались в соответствии с инфляцией.

В свою очередь, национальный оператор нефтепроводов считает, что снижение транзитных тарифов может оказать давление на дивидендные выплаты компании, поступающие непосредственно в федеральный бюджет, что может негативно сказаться на модернизации нефтепроводов и планах по расширению транспортной системы.

Мы считаем, что новость поддержит акции нефтедобывающих компаний, и, вероятно, приведет к субсидиям в отрасли за счет транспортных компаний, в частности оказывая существенное негативное влияние на Транснефть как на главного оператора нефтепроводом в России.