Поводов для дальнейшего роста котировок в суверенном сегменте РФ не нашлось
Падавший в течение нескольких дней спрос на рисковые активы в пятницу наконец спровоцировал продажи суверенных евробондов стран ЕМ, правда, несущественные. Хуже остальных выглядели евробонды Турции и ЮАР, поднявшиеся в доходности на 10–14 б.п. Российские бумаги оказались примерно посередине, сдвинувшись вверх на 2–6 б.п. Хуже остальных на кривой выглядел самый длинный выпуск RUSSIA’47 (YTM 3,37%), потерявший в цене 1,2 п.п. Среднесрочные бумаги подешевели на 10–20 б.п., остальные длинные выпуски – на 30–65 б.п. В целом за прошедшую неделю доходности вдоль российской кривой опустились на 30–35 б.п. при минимальном изменении z- спредов. На данный момент z-спред выпуска RUSSIA’47 составляет 250 б.п., приблизительно на 75 б.п. шире исторических минимумов, достигнутых в конце декабря прошлого года. За последний месяц спреды российских бумаг сузились на 65–80 б.п.
По этому показателю российский рынок опередили лишь евробонды Турции и Мексики, но их падение было глубже. Сегодня настроения на мировых рынках в целом такие же, как в конце прошлой недели, поэтому российские бумаги начнут торги на уровнях предыдущего закрытия.
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