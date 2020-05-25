Глава Центробанка дала мягкий комментарий относительно перспектив денежно-кредитной политики. В ходе пресс-конференции в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на заседании в июне совет директоров будет рассматривать возможность снижения ставки на 100 б.п., хотя такой шаг вовсе нельзя считать гарантированным. Мягкий комментарий относительно перспектив ДКП может быть связан с замедлением годовых темпов инфляции в середине мая, а также снижением инфляционных ожиданий населения. Эффект от ослабления рубля, которое произошло в марте, уже полностью учтен в ценах. Динамика в оставшееся до заседания Центробанка время станет определяющей для решения ЦБ: мы полагаем, что снижение ставки на 100 б.п. возможно, если годовая инфляция останется вблизи текущего уровня или ускорится незначительно