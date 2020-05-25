На старте недели на глобальных площадках наблюдаются преимущественно нейтральные настроения. Азиатские индексы торгуются разнонаправлено, фьючерсы на американские S&P500 и Nasdaq прибавляют около 0.4%, а котировки на золото умеренно снижаются. Распространение коронавируса по-прежнему не сильно интересует участников рынка, поскольку все больше стран постепенно смягчают ограничительные меры, что усиливает ожидания скорого восстановления мировой деловой активности.

При этом напряженность в отношениях между США и Китаем остается повышенной на фоне начавшихся протестов в Гонконге. Напомним, что на прошлой неделе Китай заявил о необходимости принятия закона о национальной безопасности Гонконга. Этот закон может позволить КНР применять свое законодательство на территории Гонконга, что, по мнению США, Великобритании и ряда других западных стран, является нарушением автономного статуса территории. Дальнейшая эскалация напряженности по данному вопросу способна оказать давление на весь блок рисковых активов.

Сегодня американские и британские рынки останутся закрытыми в связи с выходным днем, поэтому торги будут проходить в условиях пониженной ликвидности. В 11.00 (мск) будут опубликованы индексы делового климата и деловых ожиданий от IFO в Германии. Несмотря на ожидаемый рост индексов, европейская валюта вряд ли получит существенную поддержку на валютном рынке.

Пара EURUSD в моменте торгуется ниже отметки 1.09. На этой неделе страны ЕС проведут голосование по вопросу создания антикризисного общеевропейского фонда на 500 млрд. евро. В случае продолжения политических трений по данному вопросу европейская валюта рискует остаться под умеренным давлением.