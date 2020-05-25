В последнее время в России очень много разговоров о том, что прямая поддержка деньгами населения или малого бизнеса (Helicopter money) разгонит инфляцию, поэтому деньги безвозмездно давать нельзя, и в лучшем случае в России идут небольшие адресные выплаты. Мотивация понятна.

Но вот в Германии, где еще с 20-х годов прошлого века инфляцией пугали детей, а монетарные власти в лице Бундесбанка всегда были противниками масштабных программ количественного смягчения Европейского ЦБ, так вот в Германии, как сегодня стало известно, разработан масштабный план по поддержке малого бизнеса.

Планируется, что с июня по декабрь предприятия с числом занятых менее 250 человек будут ежемесячно получать по 50 тыс. евро.

Заметьте, это не кредит, а безвозмездные выплаты. Цена вопроса для немецкого бюджета 25 млрд евро. Помимо масштабных программ по кредитованию и рефинансированию с нулевыми ставками, в США каждому взрослому раздали по 1500 долларов, в Японии по 1 тыс., В Германии малым предприятиям июнь-декабрь дадут 350 тыс. евро и т.д. В этом списке Россия находится где-то в конце с выплатами по 10 тыс.рублей на детей до 16 лет. У нас боятся инфляции, которой в мире уже давно никто не видел.