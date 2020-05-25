Внешний фон для российского рынка сегодня обещает быть спокойным. В связи с праздниками не торгуются биржи США и Британии, в Азии закрыты Индия и Сингапур. Единственным сильным драйвером для площадок сегодня является макростатистика из континентальной Европы. ВВП Германии за январь-март сократился ровно в рамках ожиданий – на 2,2% в квартальном выражении и на 1,9% в годовом. Фондовые индексы отреагировали ростом, немецкий DAX подскочил на 1,5%. Япония и Китай ранее закрылись приростом до 1,7%.

Нефть вернулась выше психологической отметки $35 за баррель в связи с отсутствием развития конфликта между Китаем и США из-за Гонконга, а также в целом позитивных данных по количеству вновь заболевших коронавирусом. Ожидания второй волны эпидемии уходят все дальше на задний план. В этих условиях мы закладываем в течение дня колебания Brent между отметками $34,5-$35,5. Ожидаем роста волатильности не раньше вечера вторника, когда возобновятся торги в США. Влияние на котировки окажут данные по индексу доверия американских потребителей и продажам новых домов в Штатах.

Российский рынок с энтузиазмом воспринял возвращение нефти к двухмесячным максимумам. РТС прибавил 1,5%, вновь превысив 1200 пунктов после пятничной коррекции, и сейчас уверенно держится чуть ниже пиков прошлой недели. В отсутствие поддержки со стороны ключевых зарубежных площадок мы не ожидаем сильных движений в какую-либо сторону. Максимум дня вряд ли превысил 1220 пунктов. Если мы увидим разворот растущего тренда, то рынок, вероятнее всего, не опустится ниже уровней закрытия пятницы. То есть ожидаемый минимум не ниже 1190 пунктов.

Индекс Мосбиржи растет на 1% и торгуется в узком коридоре 2720-2740. Есть вероятность, что рынок сможет на время выйти выше уровня 2750, но к закрытию мы ожидаем более умеренного прироста, индекс будет тяготеть к диапазону 2710-2730 пунктов. Во вторник динамика наверняка усилится. Не исключаем поход на новые максимумы 2800 пунктов.

Среди растущих наиболее ликвидных бумаг сегодня выделяются: префы Ленэнерго (+3,4%), обыкновенные акции ТГК-1 (+3,1%), Россетей (+2,8%), Сургутнефтегаза (+2,7%), ИнтерРао (+2,2%), Роснефти (+2%). Повышенный интерес инвесторов к энергетике (в широком смысле) связан с дивидендными ожиданиями. Особенно заметен перегрев в привилегированных бумагах Ленэнерго, которые бьют абсолютные ценовые рекорды четвертую сессию подряд. По нашим оценкам, они сейчас на 20% превышают свою справедливую стоимость, а значит, имеют сильный потенциал краткосрочного падения.

Откровенных аутсайдеров сегодня нет. В слабом минусе торгуются префы Сбербанка (-0,6%) и Транснефти (-0,3%), а также акции Детского мира (-0,4%). Крупнейший банк страны на прошлой неделе перенес решение по дивидендам на август, что помешало его бумагам отрасти вслед за широким рынком. Мы полагаем, что по мере восстановления деловой активности в России вероятность, что эмитент выплатит обещанные 50% прибыли за 2019 год, будет увеличиваться, соответственно акции наберут динамику еще до конца лета. Уже в ближайшие недели восстановление котировок может составить более 10%.

Рубль возобновил укрепление к ключевым валютам. Доллар и евро теряют около 10 копеек каждый. Валюта США держится вблизи отметки 71,5 за единицу, европейская – около 78, Существенных изменений в течение дня мы не ожидаем. Закрытие рынка, вероятнее всего, произойдет на текущих уровнях.