Кривая ОФЗ в мае достигла исторических минимумов на фоне ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ на 100 б.п. (до 4,5%) на ближайшем заседании, однако нерезиденты крайне умеренно восстанавливают свои позиции в рублевых госбумагах, несмотря на беспрецедентное ралли на российском долговом рынке.

Так, по данным НРД (обслуживает ~98% всех ОФЗ нерезидентов), в апреле объем нетто-покупок ОФЗ нерезидентами составил 59 млрд. руб., за первые 3 недели мая (на 21.05.) – увеличился до 81 млрд. руб. В результате, с начала апреля иностранные инвесторы восстановили свой портфель менее чем на половину (48%) относительно рекордной мартовской распродажи (нетто-продажи 293 млрд. руб.). По итогам марта доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась до 31,7% (-3,2 п.п. за месяц), в апреле продолжила снижение до 31,2% (-0,5 п.п.) (официальные данные ЦБ по всем депозитариям выйдут в конце недели – 29 мая), и на 21 мая, несмотря на увеличение покупок могла сократиться на 0,2 п.п. – до 31,0%.

В период падения рынков в 2018 г. нерезиденты продавали ОФЗ в течение 8 месяцев (суммарный нетто-отток 561 млрд. руб.), начав осторожные покупки в 2019 г., и полностью восстановив портфель ОФЗ через 5 месяце. Доходность госбумаг при этом вернулась к минимумам 2018 г. лишь через 10 месяцев с начала покупок ОФЗ нерезидентами (в октябре 2019 г.). В текущий кризис нерезиденты также, очевидно, проявляют осторожность в покупках, однако скорость процессов и смены трендов на рынке кратно возросла, в результате чего иностранные инвесторы лишь частично приняли участие в ралли на российском долговом рынке; основными бенефициарами оказались локальные инвесторы.

На наш взгляд, большая часть движения рынка уже пройдена. После столь мощного роста котировки ОФЗ, скорее всего, перейдут к консолидации, которая может продлиться до заседания ЦБ 19 июня, на котором инвесторы будут ждать новых сигналов по динамике ставки от регулятора.



