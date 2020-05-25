В прошлую пятницу Э. Набиуллина провела очередную еженедельную пресс-конференцию. Основной вывод из нее, на наш взгляд, заключается в том, что ЦБ готов снизить ключевую ставку на 100 б.п. уже в июне, хотя мы сомневаемся в эффективности подобного шага. При этом возможность внепланового снижения была исключена.

Заметно более низкая ставка, на наш взгляд, не сможет сделать стимулирующие кредиты реальному сектору существенно более доступными (кредитный риск остается высоким), не подстегнет инвестиции, но может создать риски для усиления оттока капитала и ослабления рубля в перспективе, по мере выхода экономики из

самоизоляции. Кроме того, если предстоящее вероятное смягчение политики является упреждающим (front-loaded), и дальнейшие темпы смягчения политики будут снижены или вовсе сойдут на нет, это может заметно охладить рынок ОФЗ, а это на фоне необходимости финансирования бюджетного дефицита было бы крайне

нежелательно. В таких условиях вероятность смягчения после июня остается высокой. Отметим, что глава ЦБ оставила вопрос о том, будет ли регулятор снижать реальную ставку ниже нуля (т.е. ключевую ниже 4% при ожиданиях достижения таргета по инфляции) открытым (что в целом неявно допускает продолжение смягчения политики).

Также интерес представляют и некоторые другие темы, затронутые

главой ЦБ.

1) ЦБ не видит инфляционных рисков. По его оценкам, повышательное давление со стороны ажиотажного спроса на товары первой необходимости и ослабления курса рубля уже исчерпано, а меры антикризисной соцподдержки, равно как и другие стимулирующие решения в области бюджетной политики не окажут значимого давления на рост цен. Эта ситуация, как мы видим, подтверждается недельными данными, инфляция сейчас находится чуть выше 3% и до конца года вряд ли ощутимо превысит 4%.

2) ЦБ прекратил дополнительные продажи валюты вследствие роста цен на нефть Urals выше 25 долл./барр., однако продолжит их, если нефть вновь подешевеет. Такой режим регулятор сохранит до 30 сентября. Как мы оценивали ранее, ЦБ к настоящему моменту реализовал 370-420 млрд руб. валюты в рамках дополнительных продаж. В перспективе ситуация может пойти по разным сценариям, однако наш прогноз цен на нефть Brent предполагает постепенное восстановление на горизонте до конца года (то же самое можно сказать и про Urals), поэтому высока вероятность, что дополнительные продажи, если и будут еще проводиться, то будут небольшими.

3) ЦБ полагает, что падение ВВП во 2 кв. 2020 г. может оказаться глубже 8%. Как мы понимаем, основной негатив будет исходить не от промышленности, которая чувствует себя заметно лучше наших ожиданий, сколько от сферы услуг (торговля, транспорт и пр.) и непромышленных отраслей (строительство), пострадавших значительно. При этом, судя по оперативной статистике, падение вряд ли заметно превысит 10% г./г.