Рынок усомнился в способности Alibaba расти прежними темпами. Несмотря на положительную отчетность за первый квартал этого года, прогнозы самой компании на весь год оказались хуже ожиданий и ниже, чем у основных конкурентов. Выручка составила 114,3 млрд юаней ($16 млрд), прибыль на акцию 9,2 юаня ($1,3) против ожидавшихся 107,7 млрд и 6,23 соответственно. Рост прибыли – всего 7% в годовом выражении, рост выручки – 22%, что отразило самую слабую динамику данного показателя за всю историю компании. Негативный эффект был усилен тем, что компания поставила довольно скромную цель на 2020 год – довести продажи до 650 млрд юаней. Это на треть меньше той планки, которая была поставлена в начале года. В итоге акции Alibaba на торгах в США в пятницу обвалились на 5,9%, а затем в понедельник на азиатской сессии теряли до 4%.

С одной стороны, существенный вклад в снижение прогнозов внесла пандемия и падение спроса в Китае на товары длительного пользования. Совокупно вся электронная коммерция за первый квартал этого года в КНР по объему продаж выросла лишь на 5,9%, что втрое меньше показателя годовой давности. С другой стороны, Alibaba смотрится хуже других онлайн-ретейлеров. В частности, JD.com. второй по размеру агрегатор Китая, уже в текущем квартале планирует нарастить оборот до 30%, а PDD, который отчитывался синхронно с Alibaba, на 99%. На таком контрасте акции конкурентов в минувшую пятницу прибавляли до 15%.

Среди объективно сильных данных из отчетности крупнейшего азиатского онлайн-магазина стоит отметить восстановление продаж в апреле и мае, а также опережающее развитие смежных направлений бизнеса – от платежных сервисов Alibaba до облачной инфраструктуры, предназначенной для предоставления сетевых услуг заказчикам вне холдинга. Главным элементом риска, помимо эпидемии, являются разногласия между Пекином и Вашингтоном. В условиях запрета на IPO в отношении китайских компаний Alibaba может испытывать серьезное давление и быть вынуждена в итоге покинуть Нью-Йоркскую биржу, о чем уже заявляет другой IT-гигант цифровой индустрии Baidu. На этом фоне акции Alibaba сохраняют заметный потенциал восстановительного роста (до 15% от текущих значений), но при этом с риском падения до 10% в случае новых всплесков волатильности.