Фондовые индексы США 22 мая закрылись в небольшом плюсе. Однако по итогам недели зафиксирован уверенный рост, несмотря на обострение отношений между США и Китаем. В конце дня Министерство финансов США внесло 33 китайских компании черный список, так как они подозреваются в причастности к нарушению прав человека, и из-за вопросов национальной безопасности. По итогам дня S&P500 вырос на 0,24%, до 2955 пунктов. Рост показали защитные сектора недвижимости, коммунальных услуг и потребительских товаров. 25 мая торги не проводились из-за празднования Дня поминовения.

Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют положительную динамику без явных драйверов. Инвесторы продолжают верить в скорое восстановление экономической активности по мере продолжающегося смягчения ограничительных мер в развитых странах. Испания собирается принимать туристов уже в июле. Германия смягчает ограничения для передвижения по стране с 15 июня. В Японии полностью снят режим ЧС.

Дальнейшая эскалация противостояния КНР и США остается среди рисков для фондовых площадок. В Гонконге все выходные проходили протесты против инициированного китайскими властями закона о госбезопасности автономии, который стал еще одним поводом для обострения американо-китайских отношений. Однако ожидания от возобновления экономической активности в моменте перевешивают негатив.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, снижается. Ставка по 10-летним трежерис приближается к 0,7%. Июльский фьючерс на Brent поднялся выше $36. Золото торгуется в нуле ниже $1730 за унцию. Аппетит к риску сегодня высокий. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов отправится на штурм отметки 3000 пунктов.

Сегодня стоит обратить внимание на индекс потребительской уверенности от Conference Board. Консенсус предполагает рост показателя, что может увеличить шансы на достаточно быстрое восстановление экономики по мере окончания пандемии.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 5 из 100. Показатель отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о том, что 200-дневная станет серьезным тестом для дальнейших перспектив. Индикатор RSI не обновил максимум вместе с рынком, что оставляет риск дивергенции и ложного пробоя. При этом индикатор MACD вышел в плюс, свидетельствуя об усиливающемся моменте. Многое будет зависеть от способности S&P500 преодолеть следующий значимый уровень сопротивления — 200-дневную среднюю в районе 3000 пунктов. В случае успешного пробоя этого уровня и закрепления выше при подтверждающих сигналах от RSI можно будет говорить о завершении коррекции, длившейся почти три месяца. В противном случае не исключена волна продаж и снижение до поддержки в районе 50-дневной в районе 2725 пунктов.

26 мая состоится виртуальная конференция компаний финансового сектора (Deutsche Bank Global Financial Services Conference), в которой примет участие JPMorgan Chase & Co. (JPM). На данном мероприятии, возможно, станут известны новые детали финансового положения заемщиков, а также информация об уровне неплатежей, который повысился в условиях карантина. Также на данном мероприятии будут представлены Bank of America Corporation (BAC) и BlackRock, Inc. (BLK)

27 мая корпорация AT&T запускает на территории США новый стриминговый сервис HBO Max, который будет отличаться от сервиса HBO Now более широким и премиальным контентом. Некоторые аспекты релиза заставляют нас проявить скептицизм в вопросе об ожидаемом коммерческом успехе сервиса. Во-первых, стоимость подписки установлена на уровне $15 в месяц для новых пользователей, что значительно выше расценок аналогичных сервисов конкурентов. Во-вторых, большая часть нынешних пользователей HBO сможет получить сервис HBO Max бесплатно, что ограничивает возможность роста доходов AT&T. В-третьих, на текущий момент ряд кабельных провайдеров, включая гиганта Comcast, не подтвердили возможность бесплатного перехода на HBO Max, то есть преданным зрителям HBO необходимо будет и за HBO Now, и за HBO Max либо сделать выбор в пользу одного из сервисов. Наконец, выход сервиса на международный рынок пока затруднен. Все это заставляет нас предположить, что запуск HBO Max будет иметь ограниченное влияние на динамику акций AT&T. Вместе с тем выход нового сервиса на рынок может оказать краткосрочное давление на акции Netflix (NFLX).

28 мая до открытия торгов об итогах первого квартала 2020 отчитается крупный ретейлер США дискаунтер Dollar General. На фоне увеличившегося во время карантина спроса на потребительские товары компания рассчитывает продемонстрировать рост выручки. Наибольшим спросом сейчас пользуются продукты питания, а вот продажи одежды падают. В то же время слабое развитие инструментов электронной коммерции может ослабить конкурентное положение Dollar General перед такими гигантами, как Amazon и Walmart. Тем не менее на стороне Dollar General есть преимущества, которые могут привлечь покупателей в условиях экономического шока. Инвесторов интересует, какие факторы возобладают по результатам квартала.