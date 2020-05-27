Спад в российской экономике в краткосрочной перспективе останется значительным
Согласно нашим расчетам, в апреле российский ВВП упал на 14% после роста на 0,1% месяцем ранее. Основной положительный вклад в экономическую динамику внесло сельское хозяйство, производство в котором продолжило расти умеренными темпами. При этом на темпах роста ВВП в апреле крайне негативно отразился спад в торговле и секторе услуг, а также в промышленности и транспортной отрасли. Мы полагаем, что спад в ключевых отраслях стал результатом введенного в прошлом месяце карантина, направленного на сдерживание эпидемии коронавируса в Российской Федерации. Дополнительным фактором, способствовавшим падению, стало резкое сокращение реальных доходов населения из-за обвала доходов от предпринимательской деятельности и недвижимого имущества. Кроме того, несмотря на аномально холодную погоду, карантин в европейских странах и падение цен на топливно-энергетические товары оказали существенное негативное влияние на добычу полезных ископаемых и грузооборот транспорта. Мы ожидаем, что постепенное снятие санитарных ограничений как у нас, так и за рубежом, а также беспрецедентные по своим масштабам экономические стимулы в развитых странах в среднесрочной перспективе приведут к значительному улучшению ситуации в глобальной экономике, что позитивно отразится и на российском ВВП. Дополнительными факторами поддержки станут реализация анонсированного общенационального плана восстановления экономики, содержащего внушительный пакет фискальных мер, а также ожидаемое нами дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Тем не менее по итогам текущего года мы допускаем сокращение российского ВВП на 7–9%, при этом, согласно нашим прогнозам, в 2021 г. темпы роста экономики могут ускориться до 4–5%.
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