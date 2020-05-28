Российский рынок акций в среду попытался возобновить подъем наверх, однако затем инициатива перешла на сторону продавцов. Торговая активность была повышенной — обороты в акциях достигли 100 млрд руб.

В последнее время стало редкостью, чтобы финансовый сектор был в лидерах роста. Но вчера именно банки стали одними из лучших среди голубых фишек. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2,3%, ВТБ — на 0,8%. Менее ликвидные расписки TCS Group прибавили 2%. Опережающая динамика отрасли может быть непродолжительной. Делать окончательные выводы о негативном влиянии пандемии и ограничительных мер на сектор пока еще рано. Банки будут вынуждены еще несколько месяцев подряд увеличивать резервы, что окажет давление на их чистую прибыль и будущие дивиденды.

В то же время волна роста крупных представителей электроэнергетики начала останавливаться. Ряд МРСК продолжили движение наверх на фоне публикации отчетов по МСФО, но в Россетях (-2%), ФСК ЕЭС (-1,7%) и Интер РАО (-0,6%) прошла локальная коррекция. Чуть лучше рынка выглядели акции Русгидро (+0,8%). При стабильном фоне в краткосрочной перспективе сохраняется позитивный взгляд на бумаги этой компании.

Среди лидеров роста в среду также отметились акции Аэрофлота (+4,6%). На мой взгляд, ускорение выглядит исключительно локальным движением на короткий промежуток времени и вряд ли приведет к формированию устойчивого тренда. Сейчас нет однозначной уверенности, что этот импульс уже закончен, но и фундаментальных драйверов для поступательного восстановления недостаточно. Риски падения к 70 руб. или ниже в июне сохраняются. В случае ухудшения общерыночных настроений бумаги Аэрофлота вновь могут выглядеть хуже индекса.

Среди аутсайдеров выделяются акции золотодобывающих компаний: Полюса (-3,1%) и Полиметалла (-2,8%). Укрепление рубля и падение цен на драгметаллы провоцирует отток инвесторов. Сегодня темпы снижения котировок могут замедлиться, но о полном выкупе просадки последних сессий на этой неделе говорить не приходится.

После закрытия вчерашней дневной сессии на российском рынке в акциях за океаном возобновился подъем. Индекс S&P 500 переписал очередные максимумы, поднявшись к 3035 п. Текущее восстановление напоминает V-образную форму. Отыграно 70% от волны снижения с февральских максимумов (57% у индекса МосБиржи). Ближайшей областью сопротивления по S&P 500 выступает район 3080–3100 п. Продолжение роста выше этих отметок без существенных откатов не ожидается.

Вчерашний рост в США не полностью отыгран российскими акциями. На вечерней сессии фьючерсы на индекс МосБиржи выросли на 0,9%, что окажет некоторую поддержку нашему рынку на старте сегодняшней сессии. Тем не менее область 2780–2815 п. по-прежнему остается сильным техническим препятствием. Преодолеть ее на этой неделе будет непросто. c.

На рынке нефти тем временем началось снижение. Котировки ближайших фьючерсов Brent накануне упали на 3,9%. Завтра на ICE и CME будет последний день их обращения. Сегодня снижение продолжается. Контракты с экспирацией в конце июня находится около уровня $35. На мой взгляд, краткосрочные риски снижения преобладают.

Одним из триггеров падения нефтяных котировок в среду стала статистика по запасам сырой нефти в США. Они вновь резко выросли: на 8,7 млн баррелей против прогноза снижения на 1,9 млн. Увеличение запасов бензина и дистиллятов также превышает ожидания. В условиях высокой степени заполнения хранилищ подобная статистика крайне негативно воспринимается участниками рынка. Особенно это касается фьючерсов на американскую марку WTI, потерявших накануне 7%.

Сегодня будут опубликованы данные по запасам уже от Минэнерго США. Если они подтвердят тенденцию цифр от API, то котировки нефти WTI и Brent могут продолжить снижение.

В то же время давление на рынки может оказать разрастание американо-китайского политического конфликта. По данным СМИ, администрация США всерьез рассматривает вопрос о введении ряда ограничений на деятельность китайских корпораций и санкций в отношении чиновников КНР. Поводом для таких шагов может стать принятие закона о национальной безопасности в Гонконге.

На мой взгляд, в сложившихся условиях растут риски возобновления подъема курса USD/RUB. Вариант существенного снижения пары, например ниже области 68,5–70, в базовом сценарии не ожидаю. Наоборот, актуальны риски повторного движения в сторону 73–74,5.

Помимо нефтяного фактора на курсе рубля негативно сказывается факт снижения объемов продажи валюты со стороны ЦБ РФ. Валютная выручка нефтяников из-за сделки ОПЕК+ также падает. По мере снятия ограничений после пандемии может возникнуть отложенный спрос на импорт, что будет давить на рубль. Плюс не исчезли риски ухудшения ситуации с эпидемией в мире (вторая волна). Кроме того, Банк России перешел к мягкой ДКП и может на следующем заседании 19 июня более агрессивно снизить ключевую ставку чем просто на 50 п.п. Не исключен вариант ее снижения с 5,5% сразу до 4,5%. Таким образом, падают реальные процентные ставки (безрисковые ставки за минусом инфляции), а с ними и привлекательность рубля. С точки зрения диверсификации портфеля в плане валютных рисков вновь становятся интересными привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые выигрывают от роста USD/RUB.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в среду выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,25%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце мая снижаются на 2,2% и находятся около $34.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти чуть выше уровня закрытия среды.