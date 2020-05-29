HHR в понедельник (1 июня) должен опубликовать свои финансовые результаты за 1К20. Мы прогнозируем, что выручка составит 1.91 млрд руб., увеличившись на 14% (против 22.8% в 4К19 и 31.8% в 1К19). Скорректированный показатель EBITDA, как ожидается, достигнет 0.89 млрд руб., а рентабельность EBITDA — 46.3% (против 49.5% в 4К19 и 46.1% в 1К19). На динамику выручки может повлиять растущая тревога вокруг пандемии коронавируса. Также на результатах скажется сезонный фактор, связанный с количеством рабочих дней в квартале — в этом отношении 1К обычно бывает одним из самых неблагоприятных. Влияние COVID-19 в 1К было ограниченными, более существенные эффекты проявятся в показателях за апрель, когда были объявлены нерабочие дни. HHR торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 20.5x против против 18.7x у крупных мировых аналогов.