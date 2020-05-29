Однодневные ставки денежного рынка в четверг продолжили торговаться выше уровня ключевой ставки ЦБ. Средняя ставка однодневного валютного свопа повысилась до 5,65% (+2 бп), ставка RUONIA, по нашим оценкам, находилась в районе 5,55% (против 5,5% в среду), а индекс RUSFAR поднялся на 3 бп, до 5,54%. На аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством отмечался значительный спрос со стороны банков, которые в итоге привлекли 302 млрд руб. при обычном для данного инструмента предложении в 400 млрд руб. По нашим расчетам, обязательства банков перед Казначейством увеличились до 2,6 трлн руб., что представляет максимум за период с середины декабря прошлого года.

Однако сегодня, напомним, наступает срок погашения депозитов Казначейства ну сумму 400 млрд руб., что, как мы полагаем, будет способствовать сохранению высокого спроса на однодневное репо и удержанию ставок овернайт выше уровня ключевой ставки Банка России. Также сегодня Федеральное Казначейство проведет аукцион 35-дневного репо с лимитом 70 млрд руб., спрос на котором, как мы ожидаем, превысит предложение. Котировки 6x9 и 9 x12 FRA вчера снизились на 3 бп, до 4,67% и 4,62% соответственно, что привело к снижению годовой ставки процентного свопа на 2 бп, до 5,03%. Более длинные ставки IRS повысились на 2–5 бп, в том числе 5-летняя ставка обновила максимум за период с 13 мая на отметке 5,48%. Годовая ставка NDF снизилась на 6 бп, до 4,21%, вернувшись к уровням недельной давности, в то время как 5-летняя ставка кросс-валютного свопа осталась на прежнем уровне в 3,95%.