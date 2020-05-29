Американо-китайские отношения сегодня будут главной темой для рынков
Тема американо-китайских отношений вновь вернулась в центр внимания инвесторов. Вчера Всекитайское собрание народных представителей одобрило разработку закона, распространяющего действие внутрикитайского законодательства о безопасности на Гонконг. Закон может быть принят в течение двух недель и вступить в силу уже в августе.
В связи с этим сегодня президент Трамп должен заявить о санкциях в отношении КНР. Соответственно, азиатские фондовые индексы сейчас торгуются преимущественно в красной зоне или почти не меняются. Фьючерсы на индекс S&P500 и европейские индексы также ушли в минус. Российский рынок начнет торги умеренным снижением.
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