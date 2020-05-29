В целом вчера ситуация на рынке суверенного долга стран ЕМ изменилась несущественно по сравнению со средой. Позитив от постепенного восстановления экономической активности в ключевых мировых экономиках уже был отыгран инвесторами, а нарастающее противостояние США и Китая добавляет нервозности. На этом фоне котировки евробондов Турции и ЮАР продолжили снижаться, в среднем на 0,4–0,7 п.п. и 0,45–1,15 п.п. соответственно, тогда как выпуски аналогов остались без изменений либо незначительно выросли. Российская кривая доходности опустилась на 1–2 б.п., длинные выпуски прибавили порядка 0,3–0,4 п.п. от номинала. Самый длинный бонд RUSSIA’47 снизился в доходности до 3,3%, то есть достиг уровня конца февраля, когда распродажи на мировых рынках еще не вступили в активную фазу. С тех пор ситуация в экономике заметно ухудшилась (что, впрочем, справедливо для всех стран), поэтому дальнейшее снижение его доходности, которое, тем не менее, не исключено, фундаментально неоправданно. Сегодня настроения на мировых

рынках скорее негативные, так что российские суверенные бумаги могут начать день с небольшой коррекции.

После недолгой паузы интерес инвесторов вновь сместился в сторону еврооблигаций нефтегазового сектора. В российском сегменте фаворитами являются бумаги Газпрома и ЛУКОЙЛа, которые вчера подорожали на 35–95 б.п., в зависимости от дюрации, опередив тем самым суверенные выпуски.

Обратим внимание на тот факт, что котировки размещенного в середине февраля выпуска GAZPRU’30 (YTM 3,30%) уже подобрались к уровню 99,6% от номинала, то есть фактически восстановили позиции до начала распродаж на ЕМ, хотя на тот момент цены на нефть были на 35% выше. Новый LUKOIL’30 (YTM 3,37%) и вовсе превысил 104% от номинала. В остальных секторах активность была минимальна, торговались лишь отдельные бумаги. Среди них выделим выпуск METINR’24 (YTM 2,57%), который с момента публикации данных за 1 кв. 2020 г. по МСФО в начале этой недели опустился в доходности на 45 б.п., сравнявшись по этому показателю с выпусками эмитентов с инвестиционными рейтингами. На этом мы считаем потенциал его опережающего роста исчерпанным. Третий день подряд опережающий рост демонстрируют выпуски Совкомбанка и HCFBRU’perp (YTC 15,15%), прибавившие в цене 35–80 б.п. и 1,15 п.п. соответственно.