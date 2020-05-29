HeadHunter (HHR US; РЦ $21,5/АДС) в понедельник, 1 июня, представит финансовые результаты за 1К20 и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что выручка за 1К20 составит 1,93 млрд руб., замедлившись до +15% г/г с +23% г/г за 4К19, и снизится на 6% к/к.

Замедление роста объясняется снижением количества рабочих дней (55 против 57 в 1К19) – два календарных дня в марте были объявлены нерабочими в России – и ослаблением спроса на рекрутинговые услуги на фоне пандемии Covid —19.

Согласно нашему прогнозу, выручка в сегменте ключевых клиентов в Москве и Санкт-Петербурге как в квартальном, так и в годовом сопоставлении будет слабее в сравнении с клиентами в регионах и в сегменте предприятий малого и среднего бизнеса из —за более раннего введения карантинных мер в мегаполисах. Мы ожидаем, что скорректированная EBITDA за 1К20 составит 1,0 млрд руб. при скорректированной рентабельности на уровне 51,6% (против 50,5% в 2019 г. и 46,1% в 1К19). Повышение рентабельности может быть связано с мерами по контролю над операционными издержками, главным образом, в части расходов на персонал, которые компания проводит со второй половины марта в ответ на внешние вызовы.

По нашей оценке, скорректированная чистая прибыль за 1К20 составит 613 млрд руб., что на 64% выше г/г. 15 апреля HeadHunter отозвал свой прогноз на 2020 на фоне повышенной макроэкономической и рыночной неопределенности. Мы ожидаем, что инвесторов на звонке, главным образом, будет интересовать текущая форма спроса на сервисы онлайн рекрутинга и конкурентная ситуация на этом рынке.