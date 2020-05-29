Polyus Gold (PLZL: LI; O/Q; РЦ $66,5/акцию) в понедельник, 1 июня, представит финансовые результаты за 1К20 по МСФО. Мы не ожидаем серьезных сюрпризов. Исходя из операционных результатов, продажи золота в 1К20 снизились на 33% на фоне сезонного фактора, а также изменений запасов золота на аффинажных заводах. Мы ожидаем соответствующее снижение EBITDA примерно до $580 млн, что все же выше результата прошлого года на 19% на фоне роста цен на золото. Предполагая капиталовложения на уровне $190 млн и незначительное высвобождени е оборотного капитала, мы ожидаем СДП на уровне $225 млн.

В данный момент мы видим несколько драйверов, поддерживающих инвестиционную привлекательность компании.

Акции Polyus выросли в цене на 39% с начала года. Во-первых, цены на золото по-прежнему превышают $1 700/унцию в 2К20 в сравнении со средней ценой реализации на уровне $1 581/унцию в 1К20. Во-вторых, правительство разрешило производителям золота получить экспортные лицензии, так как ЦБ приостановил покупки золота с 1 апреля. Российские производители золота, в том числе Polyus Gold, смогли решить свои логистические проблемы, тогда как физические объемы нашли сильный спрос заграницей. В негативном контексте могут быть рассмотрены последние новости о всплеске заражения COVID-19 на одном из ключевых производственных активов Polyus, Олимпиаде, на который пришлось 49% производства золота в 2019 г. Bloomberg сообщил о 1 191 зарегистрированных случаев инфицирования.

В 90% случаев болезнь протекала бессимптомно. Тем не менее, 223 человек госпитализировано; умерли 2 человека. В ходе телеконференции с менеджментов мы ожидаем получить больше информации о статусе производства на Олимпиаде. По последним заявлениям менеджмента, пока ситуация с вирусом никак не повлияла на бизнес. Также будет интересно услышать о продвижении проекта Сухой Лог, работах на Наталке, прогнозе TCC/AISC (общих денежных расходов/совокупных денежных затратах на производство и поддержание), дивидендах и последствиях пандемии на бизнес компании.