На этой неделе доллар США начал активно падать к единой европейской валюте. Пара евро-доллар успешно преодолела уровень 1.10 и вышла к концу недели на отметку 1.1140.

Да, было много неплохой статистики из Еврозоны, макроэкономическая ситуация оказалась не такой драматичной, как представлялось ранее. Особенно порадовала немецкая промышленность, которая сообщила о росте экспортных заказов.

Но, думаю, не это главная причина укрепления евро. Проблема на другой стороне океана, где ФРС США всю прошлую неделю активно наращивал баланс. За неделю уровень активов на балансе ФРС поднялся сразу на 137 млрд долларов и достиг 7 трлн 146 млрд.

Причем, появилась еще одна строчка в балансе – портфель корпоративных облигаций, за неделю он вырос на 28.6 млрд долл. Если продолжится рост активов на балансе ФРС такими же темпами, то к концу года он может вырасти до 10 трлн долларов.

Думаю, не нужно объяснять, что это будет негативно влиять на американскую валюту. Снижение доллара продолжится.