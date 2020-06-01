В начале этой недели в отношении локальных гособлигаций развивающихся стран ждем умеренного оптимизма. Мировые центробанки продолжают подпитывать рынки дешевой ликвидностью в то время как экономика постепенно восстанавливается. За неделю с 21 по 27 мая американский центробанк увеличил баланс на 138 млрд долл (+26 млрд долл. на предыдущей неделей), доведя его до 7,06 трлн. С начала марта баланс ФРС вырос уже на 2,94 трлн долл. Объявленные в пятницу санкции США против Китая оказались не столь жесткими, как ожидали инвесторы, что также является позитивным фактором для ЕМ. Если июньское заседание ОПЕК+ подтвердит продление ограничений по добыче нефти, то доходность 10-летних ОФЗ может вернуться к минимума середины мая – 5,45 – 5,50% годовых.

Доходность Russia`29 по итогам прошлой недели снизилась на 2 б.п. – до 2,37% годовых. Лучше аналогов продемонстрировали динамику 10-летние евробонды Бразилии (-14 б.п. за неделю), Мексики (-9 б.п.), Колумбии (-13 б.п). Российские евробонды торгуются с минимальным спредом к UST среди стран рейтинговой категории «ВВВ», что в ближайшее время может сдерживать интерес к покупке. В начале этой недели ожидаем сохранения доходности Russia`29 в диапазоне 2,35-2,40% годовых.



