В нашей предыдущих выпусках Xроники коронавируса мы отметили, что меры господдержки, ожидаемая динамика производства тепловой генерации во 2п20, восстановление цен на РСВ, а также меньший, чем мы предполагали, масштаб неплатежей, вероятнее всего, обеспечат восстановление по основным направлениям деятельности сектора к концу 2020 г.

Вместе с тем, поскольку российские электроэнергетические компании по большей части предпочитают рассчитывать дивиденды на основе номинальной чистой прибыли, может возникнуть ситуация, в которой операционная прибыльность будет нейтрализована резервами по сомнительным долгам и списаниями, из-за чего дивиденды по итогам 2020 г. (выплачиваемые в 2021 г.) окажутся на нижней границе диапазона ожиданий инвесторов. Из анализируемых нами компаний только Интер РАО и ОГК-2, как мы полагаем, повысят дивиденды по сравнению с уровнями предыдущего года. Юнипро и Энел Россия, по наши оценкам, выплатят дивиденды на уровнях годичной давности, а остальные компании, вероятнее всего, уменьшат выплаты. В результате дивиденды увеличатся в общей сложности лишь на 0,8% г/г, до 62,4 млрд руб. (благодаря росту выплат от Интер РАО), против 61,9 млрд руб., выплаченных в текущем году.

Списания могут оказаться весьма большими, однако на данном этапе ввиду высокой неопределенности мы воздержимся от прогноза: фактический объем будет зависеть от продолжительности карантинных мер и моратория на начисление пени за неуплату счетов за услуги ЖКХ, а также от состояния малого и среднего бизнеса в посткризисный период. По нашей оценке, каждый 1% неуплаты счета за электроэнергию за весь год уменьшает общую сумму дивидендов на 0,5% (322 млн руб.), причем наиболее зависимы от неплатежей дивиденды ОГК-2, ТГК-1 и Мосэнерго. Свободный денежный поток также сократится в связи с увеличением потребностей в оборотном капитале: как мы полагаем, Энел Россия, Юнипро, Мосэнерго, Русгидро будут привлекать заемные средства для выполнения обязательств по дивидендным выплатам.

Главный вывод для нас заключается в том, что инвесторы должны быть готовы получить меньше дивидендов в будущем году: генерирующие компании располагают достаточным количеством инструментов, причин и финансовых требований, чтобы рассматривать выплату дивидендов как второстепенную задачу. Ни одна из анализируемых нами генерирующих компаний не сможет обеспечить двузначную дивидендную доходность по итогам 2020 г., а среднее значение доходности за 2021 г. составит 8,5% против 9,7% по индексу MSCI Russia. Таким образом, данный показатель окажет лишь ограниченную поддержку котировкам акций сектора.