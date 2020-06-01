Рынки вновь на подъеме. Худшие опасения по поводу возможного обострения отношений между США и Китаем из-за Гонконга так и не подтвердились. В пятницу основные и индексы Америки закрылись преимущественно в плюсе. Азиатские площадки начали неделю ростом к 3-месячным максимумам. Нефть пробилась выше $38 и держится немногим ниже этой отметки.

Российские бумаги на этом фоне вернулись к росту. РТС прибавляет 1,5%, поднявшись выше 1250 пунктов впервые с 6 марта, но затем отступил чуть ниже. Позитивный заряд, царящий на внешних площадках, может вытолкнуть его выше 1260 пунктов. Большего разгона мы пока не ожидаем. Инвесторы ждут новых сильных драйверов.

Индекс Мосбижи в слабом плюсе. Сегодня смог подняться выше 2770 пунктов, но затем ушел ниже и сейчас торгуется вблизи 2740, что заметно ниже пиков мая. Есть высокая вероятность закрепления выше 2750 пунктов. В случае охлаждения настроений на рынке падение вряд ли превысит 2710 пунктов.

Среди отдельных бумаг сегодня лидируют: Аэрофлот (+4,3%), префы Транснефти (+4,3%), Сафмар (+3,6%), Алроса (+2,5%), М.Видео (+2,5%). Последняя имеет наибольший потенциал подъема на коротком отрезке времени. Мы закладываем восстановительный рост оффлайн-продаж бытовой техники и электроники после окончания карантина. Это может конвертироваться в подъем акций до 450 рублей за штуку с нынешних 349 рублей, что потенциально принесет инвесторам до 30% прироста на горизонте менее 1-1,5 месяца.

В лидерах снижения сегодня Полюс (-2,3%). Компания отчиталась за первый квартал этого года ростом прибыли в 2 раза. По сравнению с предыдущим кварталом зафиксировано снижение на 7%. Компания снизила объем реализации золота на фоне пандемии и роста цен на драгоценные металлы. В итоге выручка упала в сравнении с октябрем-декабрем 2019 почти на треть, но выросла на 16% по сравнению с предыдущим январем-мартом. Результаты неоднозначные, и это вызвало новую серию распродаж, которая, впрочем, может уже на этой неделе смениться бурным ростом. Акция Полюса сейчас на 10% ниже майских пиков, что дает хороший потенциал восстановления котировок.

Российская валюта вслед за новыми пиками по нефти вышла на свои новые максимумы. Brent превысил отметку $38,3, и сейчас прочно держится на отметках 11 марта. Доллар по отношению к рублю упал ниже 70. Минимум в течение первой половины дня составил рекордные 69,39. Рынок еще не видел таких котировок в этом году. Валюта США сейчас торгуется внутри гэпа, образованного распадом сделки ОПЕК+. Евро откатился к новым минимумам впервые с 6 марта и сейчас торгуется на отметке 77,5, полностью закрыв провал тех неспокойных дней. Рынок вышел на более предсказуемую территорию. Следующей большой целью по доллару является 68,6 рублей, по евро – 75,9 рублей.