Главные риски на рынках
История с эпидемией коронавируса, скорее всего, была главным риском для глобальных рынков в этом году. Остальные темы пока не вызывают острой нервной реакции у инвесторов.
Торгово-политический конфликт между США и Китаем тема давняя, зависящая от комплекса субъективных факторов, от внутриполитических манипуляций в двух странах. Обострения вызывают небольшие провалы на рынках, которые инвесторы быстро выкупают.
Есть еще риск-фактор в виде ожидания второй волны коронавируса, но на рынке мало желающих делать серьезные ставки на это событие.
В последние дни появился еще один риск – это волнения и погромы в США. Картинка конечно ужасная, эдакая смесь Майдана и Джокера. Однако и это событие, казалось бы, крайне негативное для США, инвесторы воспринимают позитивно, во всяком случае, пока.
Дело в том, что жесткая позиция Трампа вызывает поддержку большинства американского населения. Мало вероятно, что нынешняя администрация проявит слабость, выпустит ситуацию из-под контроля.
Поэтому этот риск инвесторы будут выкупать, никаких угроз американской экономике не наблюдается.
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