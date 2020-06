Вот и завершился страшный месяц май. И к всеобщему счастью, он оказался совсем даже не страшный. Грозная поговорка «Sell in May and go away» на этот раз не сработала, и торги в мае прошли очень даже в позитивном ключе. Индексы не спеша, но достаточно уверенно ползли вверх и завершили месяц на своих локальных максимумах со времени начала падения рынка в конце февраля. Так что чисто технически картина сейчас смотрится весьма позитивно. Хотя вопросов остается еще превеликое множество.

И прошедшая неделя вполне вписывается в общий майский тренд. С одной стороны, нельзя сказать, чтобы участники рынка излучали супер оптимизм, но, с другой, рост за неделю того же индекса Dow Jones (DJIA-30) чуть ли не на 4% (+3,75% — на самом деле) говорит сам за себя. Инвесторы явно взбодрились и поверили, что эпидемия подходит к концу. Ослабление ограничений на передвижение людей и открытие экономик сделали свое дело и укрепили веру участников рынка в то, что ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Если в первой половине мая главной движущей силой роста были акции технологического сектора, которым, как оказалось, коронавирус не помеха, то на прошедшей неделе инвесторы переключили свое внимание на сильно подешевевшие акции промышленных компаний и крупнейших банков. В отдельные дни акции промышленных тяжеловесов типа Boeing (BA, —2,65%) или Caterpillar (CAT, —0,51%) летали так, будто это не монстры с многомиллиардной капитализацией, а маленькие никому не известные акции мелких венчурных компаний.

И, естественно, усиленное внимание к акциям промышленных компаний привело к тому, что весь промышленный сектор оказался в числе лучших и средний рост за неделю составил здесь 5,63%. Лучше них дела шли только у акций компаний, работающих в коммунальном секторе и электроэнергетике, которые подорожали в среднем на 6,36%, а также в секторе Real Estate, где акции в среднем выросли на 6,24%.

Так что по итогам и прошедшей недели, и мая в целом, можно констатировать, что настроение инвесторов существенно улучшилось и в принципе они готовы покупать акции в надежде на хорошее лето и достаточно быстрый выход мировой экономики из текущего кризиса.

Об этом свидетельствуют и значительно выросшие в последние дни мая обороты на торгах. Так, оборот по акциям, входящих в индекс NASDAQ, по итогам прошедшей пятницы оказался одним из самых больших в этом году и даже перекрыл мартовские значения при резком падении рынка.

Настроение участников рынка сегодня медленно, но верно ухудшается, несмотря на удачно завершившийся май и связанные с этим надежды на продолжение роста. Основных факторов, определяющих сегодняшнюю погоду несколько. С одной стороны, еще в пятницу все обрадовались, что президент Трамп достаточно мирно высказался в связи нарастающими противоречиями в американо-китайских торговых (да и не только в торговых!) отношениях. Это очень сильно обрадовало прежде всего азиатских инвесторов и сегодня с утра торги на всех основных азиатских рынках прошли просто на ура. Индексы здесь прибавили от +0,86% по японскому Nikkei-225 до +3,36% в Гонконге по индексу Hang Seng. В Европе задор конечно пожиже, но все равно и европейские индексы в основной своей массе торгуются в зеленой зоне. И только немецкий DAX-30 теряет более 1,5 процентов из-за того, что вышедший с утра индекс менеджеров по продажам промышленных компаний (Manufacturing PMI) оказался не только очень низким, но еще и хуже прогнозов аналитиков — 36,6 пункта вместо ожидаемых 36,8.

Но ни Азия, ни Европа сегодня, судя по всему, не интересует участников торгов американского рынка. Здесь ситуация развивается по своему особому сценарию. На повестке дня у американских инвесторов два вопроса — прекращение закупок сои Китаем в нарушение договора о торговле, а также волнения и протесты, которые перекинулись уже из Миннеаполиса по всей стране и докатились уже до самого Вашингтона. Участники рынка до сих пор старались не замечать этих событий и всю прошедшую неделю игнорировали их. Однако сейчас мимо этих событий пройти нельзя и видно невооруженным глазом, что рынок находится на грани нервного срыва.

Кроме всего прочего и Китай сегодня пытается испортить американцам настроение. Китайские власти объявили о сокращении закупок американской сои в нарушение торгового соглашения. Реакции на это со стороны американских властей пока нет, но, как говорится, еще не вечер.

И все же будем надеяться, что инвесторы пока постараются сохранять спокойствие и выдержку и слишком уж сильно не поддаваться на провокации. По крайней мере по итогам первой половины дня изменение котировок все же незначительное и фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах полу процента.

А вот что может реально поднять настроение инвесторам сегодня, так это выходящие в 17-00 мск данные от института по поставкам ISM о ближайших перспективах промышленного рынка, сделанные после опросов менеджеров по продажам. Аналитики ожидают, что настроение менеджеров должно немного улучшиться и индекс должен подняться с 41,5 в апреле до 43 пунктов по итогам мая. Это еще конечно не заветные 50 пунктов, которые свидетельствуют, что ситуация позитивна, но на худой конец сама по себе положительная динамика этого индекса может «лечь на душу» инвесторам.

Исходя из всего выше сказанного, сегодня можно ожидать достаточно спокойных торгов с относительно небольшими колебаниями вблизи нулевых отметок.