В июне мы ожидаем значительного сокращения объемов регулярных продаж валюты со стороны Минфина — до 35-40 млрд руб., или до 0,5-0,6 млрд долл. (со 193 млрд руб., или 2,97 млрд долл. в мае). Главным фактором выступает существенное улучшение конъюнктуры на рынке нефти в мае: Brent выросла с 25 до 35 долл./барр. (+40% м./м.). При этом восстановление Urals оказалось даже более существенным: в апреле российская марка еще торговалась с заметным дисконтом к Brent (2-4 долл./барр.), но уже в мае — с небольшой премией (0,2-0,3 долл./барр.), что в целом нетипично и, скорее всего, связано с ограничением поставок российской нефти из-за сделки ОПЕК++. В результате объем выпадающих нефтегазовых доходов в июне снизится, что транслируется в сокращение продаж валюты. В текущих условиях мы не ждем возобновления дополнительных продаж (от сделки по Сбербанку). Регулятор приостановил их 12 мая, когда цена на нефть поднялась выше 25 долл./барр.

С начала апреля рубль укрепился почти на 8 руб. (на 10%) к доллару и сейчас котируется чуть ниже 70 руб./долл. Таким образом, произошел возврат курса к уровням конца февраля – начала марта, однако тогда нефть стоила 45-50 долл./барр. Brent (против текущих 35 долл./барр.). Сопоставляя долларовые и рублевые котировки нефти Brent (приведенные к текущим ценам), мы также приходим к выводу о том, что нефть в рублевом выражении сейчас отклонилась вниз от своей регрессионной линии. Кроме того, сама линия «сломалась», когда нефть ушла ниже 35 долл./барр. Этот “слом” и отклонение от “нормали” обусловлены, на наш взгляд, прежде всего, введенными мерами по самоизоляции, из-за которых произошел обвал импорта, ухудшением экономических условий (как на внешнем рынке, так и на внутреннем), из-за которых многие компании отменили и перенесли выплату дивидендов (из прибыли, полученной в 2019 г.), и дополнительной продажей валюты ЦБ РФ на открытом рынке. Стоит отметить, что из-за факторов импорта и дивидендов в апреле сальдо счета текущих операций оказалось положительным (+2,5 млрд долл., согласно предварительной оценке ЦБ РФ выборочных статей платежного баланса), то есть продажа валюты регулятором была даже избыточной.

Однако приведенные выше аргументы не означают, что курс рубля может быстро ослабнуть, вернувшись к своим равновесным значениям, поскольку меры по самоизоляции снимаются медленно и неравномерно (по нашим прогнозам, импорт как товаров, так и услуг останется пониженным и в июне). Выплата дивидендов в этом году также остается для многих компаний под вопросом. В этой связи сокращение продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в июне, скорее своего, сможет лишь остановить его укрепление ниже 70 руб./долл. (даже если нефть продолжит восстановление выше 40 долл./барр. Brent). Ослабление рубля можно ожидать к началу осени (когда начнут терять влияние упомянутые выше факторы, играющие в сторону сильного рубля сейчас).