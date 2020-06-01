Расчет на то, что ключевой американский индекс S&P500 упадет до 20% за текущий квартал, не оправдался. И теперь инвестиционный дом дает гораздо более осторожную и более оптимистичную оценку: рынок в ближайшие 3 месяца прибавит до 5% или, в худшем случае, упадет не более чем на 10%. Пересмотреть свой прогноз Goldman Sachs пришлось при причине того, что S&P500 уверенно закрепился выше психологической отметки 3000 пунктов. Этому, как пишут в инвестбанке, способствовали денежные вливания со стороны ФРС, а также бюджетная поддержка правительства США. Стоит отметить, что, несмотря на смену инвестиционного мнения, теперь позиция Goldman Sachs снова противоречит мнению ведущих конкурентов. Так, например, JPMorgan Chase в конце прошлой недели предупредил своих клиентов о рисках резкого падения фондового рынка из-за новой напряженности вокруг Гонконга.

Долгосрочно ведущие дома смотрят на перспективу роста глобальных рынков одинаково скептично. Goldman Sachs полагает, что к концу года S&P500 будет находиться на текущем уровне в 3000 пунктов. В инвестбанке закладывают боковой тренд с умеренными подъемами и просадками внутри коридора 2750-3200 пунктов. По нашему мнению, ключевой аргумент Goldman Sachs – о росте рынка только за счет господдержки – не совсем верен. S&P500 с мартовского дна вырос на 36%, однако этот рост не был обеспечен фишками малой капитализации, на которую были обращены меры поддержки властей США. Напротив, опережающую динамику показывали и продолжают показывать крупнейшие по капитализации компании, в особенности сектор высоких технологий и энергетики, которые как раз никаких внешних денежных вливаний не получили. Это говорит о том, что рынок растет более комплексно, отражая сразу два тренда: восстановление стоимости бизнеса к справедливым значениям и цифровизацию глобального производства.

Фондовый рынок, на наш взгляд, еще не достиг своей высшей точки. В этом году он может набрать еще порядка 10%. Это вернет его к состоянию середины февраля (около 3400 пунктов). Новыми драйверами роста, помимо господдержки и восстановления упавших отраслей, станут роботизация и инновации, связанные с запуском 5G-сетей. Однако на горизонте ближайшего квартала действительно вероятна техническая коррекция, которая назрела в некоторых крупных ценных бумагах. Размер этого падения мы оцениваем так же, как и Goldman Sachs, не ниже 2750 пунктов, или не более 10% от текущих уровней.