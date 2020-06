По итогам торгов 1 июня индекс МосБиржи поднялся на 0,56% до 2750,24 п., а РТС на 2,28% до 1247,61 п.

Позитивный настрой в начале дня строился на нескольких новостях. Во-первых, индексы деловой активности в Китае показали расширение этой самой активности. Во-вторых, новый ближний контракт Brent смог удержаться выше $37 за баррель. И, наконец, угрозы Д. Трампа о сильной реакции Вашингтона на действия Китая в отношении гражданских свобод в Гонконге оказались не столь угрожающими. Впрочем, уже к вечеру появились слухи, что сам Китай может пойти на конфронтацию, остановив закупки ряда сельскохозяйственных товаров из США. Последнее обстоятельство заметно сдерживало рост индексов, но не смогло сломить «бычий» настрой. В лидерах торгов были акции «Аэрофлот» (+4,89%) на новостях об отмене ограничений по загрузке самолётов. Пока не стоит ждать активного роста перевозки пассажиров, но вполне очевидно, что ставка на покупку акций лидирующей авиакомпании компании при недавнем провале была правильной. Среди лидеров также оказались бумаги «Россети» (+4,96%), «САФМАР» (+4,94%), «АЛРОСА» (+4,58%), «Мосэнерго» (+4,19%) и привилегированные «Транснефть» (+3,52%). Аутсайдером дня стали бумаги «Полюс» (-2,34%). Однако поводом для этого было не золото, а отчётность компании, которая показала снижение прибыли за I квартал на 7% и выручки на 32%. Рынок явно разочарован динамикой финансовых показателей в период роста цены на золото. Также среди аутсайдеров были акции «ПИК» (-1,8%), привилегированные «Мечел» (-1,22%), Банк «Санкт-Петербург» (-0,94%) и «Газпром» (-0,61%). В акциях «Мечел» разочарование на фоне решения совета директоров рекомендовать акционерам отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным бумагам и выплатить 3,48 рублей на привилегированную акцию. В бумагах «Газпрома» остаётся определённая доля неопределённости с европейскими продажами. В минувшую пятницу президент США Д. Трамп и канцлер ФРГ А. Меркель обсуждали вопрос «Северного потока 2». Американская сторона продолжает настаивать на отказе от российского газа в пользу американского. Активность была достаточно высокой, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил около 75,201 млрд рублей.

Рубль активно укреплял свои позиции, ориентируясь на котировки нефти. Кроме того, восстановление китайской экономики после COVID-19 шока также предоставляет надежды на устойчивость российского экспорта в эту страну. И, наконец, сам доллар чувствовал себя неуверенно на глобальном рынке из-за массовых беспорядков в США, которые могут спровоцировать, как вторую волну COVID-19, так и более длительное восстановление после первой. Впрочем, также существует политический момент. Среди афроамериканцев преобладают симпатии в пользу демократической партии, а это означает, что расовые столкновения всего за несколько месяцев до выборов способны мобилизовать электорат против Д. Трампа. Экономические последствия волны насилия могут заставить ФРС пойти на ещё большее расширение количественной программы. Впрочем, уже сейчас можно говорить, что долг США достигнет уровней военных лет. К вечеру индекс доллара терял почти 0,5% и это ещё не предел. В паре USD-RUB может состояться движение в сторону поддержки 68,5-69,0.

Торги в США завершились незначительным ростом индексов. Риски уличных столкновений на расовой почве пока слабо воспринимаются рынком, который больше сосредоточен на программах ликвидности и надеждах быстрого восстановления после COVID-19 шока. Впрочем, пока нельзя сказать, что эти надежды сильно оправдываются. Майский PMI в производственной сфере от Markit повысился лишь до 39,8 п. с апрельских 36,1 п. Индекс ISM в производственной сфере вырос до 43,1 п. с апрельских 41,5 п. Порадовала лишь статистика расходов на строительство. За апрель они упали только на 2,9% при ожиданиях снижения на 6,0%. Меж тем, рынок пока плохо понимает последствия текущих беспорядков в США. Д. Трамп обрушился с критикой в адрес губернаторов штатов по поводу их слабой реакции на события. Он призвал их быть более жёсткими в своих действиях. Впрочем, Д. Трамп вновь становится главным поставщиком новостей. Его предложение собрать G7 в сентябре с приглашением глав Ю. Кореи, Индии, Австралии и РФ вызвало весьма негативную реакцию у союзников. К тому же сама тематика саммита направлена на обсуждение совместных действий по сдерживанию Китая. Сам Китай отметился в СМИ слухами о том, что власти приказали местным импортёрам приостановить закупки американской сои и свинины в ответ на давление по вопросу ограничения гражданских свобод в Гонконге. Если говорить непосредственно о рыночных движениях, то под давлением были акции розничных сетей, которые подверглись атакам уличных вандалов. Бумаги Target Corp. упали на 2,32%, Walmart Inc. на 0,08%. В акциях Gilead Sciences падение на 3,43% после публикации результатов третьей фазы испытания препарата remdesivir на пациентах со средней формой тяжести COVID-19. 65% пациентов показали улучшение в течение пяти дней, но существенной разницы по сравнению с другими методами лечения не было. В акциях Pfizer Inc. падение на 7,14% из-за прекращения испытаний препарата против рака груди, так как он не показал ожидаемую эффективность. Акции авиакомпании Southwest Airlines Co. выросли на 4,73% на сообщениях, что она получила $651,8 млн из Казначейства США на обеспечение программы сохранения рабочих мест. Рынок завершил день в плюсе, но ещё не знал, что Д. Трамп будет обещать размещение вооружённых сил в городах, где местные власти не справятся с уличными беспорядками. По итогам дня DJIA вырос на 0,36% до 25475,02 п., а S&P 500 поднялся на 0,38% до 3055,73 п.

Азиатские рынки демонстрировали осторожный рост. Риском остаётся возможное обострение отношений Пекина и Вашингтона, но на фоне внутренних беспорядков в США данный сценарий пока не находится на первом плане. Инвесторы больше сосредоточены на признаках восстановления деловой активности после COVID-19 шока. Резервный Банк Австралии оставил ставку без изменения на уровне 0,25%. Тем не менее, как только ситуация в США с уличными беспорядками будет взята под контроль, Вашингтон может вернуться к китайскому вопросу, если информация о приостановке закупки сельскохозяйственной продукции США подтвердится. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22393,05 п. (+1,50%), Hang Seng — 23912,62 п. (+0,76%), Shanghai Composite — 2918,81 п. (+0,12%).

Рынок нефти пока живёт слухами и неофициальной информацией. Встреча OPEC+ может состояться уже 4 июня. Источники Reuters говорят о том, что согласие на это получено почти от всех участников. Главным вопросом обсуждения будет продление максимальных ограничений ещё на два месяца, или на июль-август. Сомнение вызывала позиция России, но, похоже, с российской стороны также есть понимание необходимости стабилизации рынка на более высоких ценовых уровнях. Краткосрочным риском для котировок являются ожидания по запасам в США. Возможно, что они вновь увеличились. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust продолжают упорно расти. В понедельник они увеличились с 1123,14 тонн до 1128,40 тонн. К 9:00 мск Brent — $38,55 (+0,60%), WTI — $35,6 (+0,45%), Золото — $1749,9 (-0,02%), Медь — $5436,62 (-0,18%), Никель — $12605 (-0,17%).

Индекс доллара снижался на символические 0,01% до 97,82 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,66%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,113 (+0,02%), GBP-USD — $1,249 (+0,02%), USD-JPY – 107,7 (+0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно неопределённый. Азиатские рынки пытаются расти, а нефть удерживается в плюсе. Однако в промышленных и драгоценных металлах динамика преимущественно отрицательная. Фьючерсы на основные индексы США также преимущественно указывают на небольшое снижение. В подобных условиях российскому рынку будет сложно показать какой-либо значимый прирост. Впрочем, в течение дня может проясниться ситуация с позицией РФ по вопросу продления ограничений добычи нефти, что способно улучшить ситуацию с котировками индикативных контрактов. Однако в начале дня динамика индексов будет нейтральной, или слабо негативной. Московская Биржа сообщит сегодня об объёмах торгов за май. «Аэрофлот» отчитается по МСФО за I квартал.