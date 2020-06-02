Компания HeadHunter (HHR US: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $21,5) вчера представила финансовые результаты за 1К20. Выручка превысила консенсус-прогноз и нашу оценку соответственно на 1,5-3,0%, тогда как скорректированная EBITDA оказалась выше ожиданий рынка и нашего прогноза на 9-5%.

Компания отметила, что с середины апреля деловая активность начала постепенно восстанавливаться на фоне смягчения карантинных мер, однако неопределенность остается высокой, мешая обновлению прогноза, который был отозван 15 апреля. Компания подтвердила свое намерение выплатить объявленные 13 марта дивиденды в размере $0,5 на одну акцию позже, однако конкретных сроков не указала – новости в отношении дивидендных выплат можно ожидать во время следующей телефонной конференции или раньше.

В целом мы не ожидаем, что инвесторы отреагируют на сильные цифры за 1К20, так как прогнозируемость темпов восстановления бизнеса остается слабой, а дальнейшие перспективы весьма сдержанными.



