РУСАЛ: мы ожидаем, что EBITDA за 1П20 составит примерно $300 млн ($200 млн в 1К и $100 млн во 2К), а 3К видится еще более проблемным – EBITDA, по нашим оценкам, потенциально может упасть даже до нуля. При сохранении неблагоприятной макроэкономической ситуации (падении цен на металл ниже $1 500 за тонну, а курса рубля с 80 до 70 руб. за доллар США) правительство, вероятно, снова должно рассмотреть меры поддержки алюминиевой компании.

АЛРОСА: ожидается, что объем продаж во 2К упадет до $100 млн, а EBITDA вряд ли превысит $80 млн (-81% кв/кв), причем в основном за счет доходов от субсидий по электроэнергии в размере 4.5 млрд руб. ($60 млн). 3К должен быть более сильным с показателем EBITDA на уровне $180 млн, но все же намного слабее г/г (-45%). Мы ожидаем восстановления продаж ближе к концу 2020.

Производители стали: во 2К20 EBITDA, по нашим оценкам, снизится в среднем на 20% под давлением снижения цен на сталь и увеличения доли менее прибыльного экспорта. Экспортные цены на г/к прокат недавно продемонстрировали рост (с $350/т до $380/т), ограничительные меры в строительной отрасли начинают постепенно снимать, и мы ожидаем отскока EBITDA в 3К20, хотя и очень умеренного, в среднем на 5% кв/кв.

ТМК: мы считаем, что EBITDA во 2К20 снизится кв/кв ($115млн, —12% кв/кв), главным образом из-за вероятного сокращения объемов продаж, хотя падение цен на сталь должно благоприятно сказаться на марже. В 3К EBITDA может упасть еще ниже (до $90 млн) из-за пересмотра нефтегазовыми компаниями объемов капзатрат, в то время как доходы производителей стали в 3К должны улучшиться.

Норникель: по нашему прогнозу, EBITDA компании во 2К20 составит около $2 млрд и эквивалентно ожидаемой величине этого показателя за 1К, что позволит компании довести EBITDA за 1П20 до $4 млрд (Норникель публикует отчетность раз в полгода). В 3К мы не исключаем давление на результаты из-за временного лага между первичным и конечным потреблением. В частности, резкий спад продаж автомобилей (а также банкротство Hertz) пока не отразился на уровне спроса на металл.

Производители золота: золото снова доказало свои защитные свойства – цены на этот металл быстро восстановились после мартовских распродаж. Доходы Полюса и Полиметалла должны вырасти во 2К20 (отчасти, впрочем, из-за сезонности работ на россыпных месторождениях), и, на наш взгляд, можно ожидать сохранения этой позитивной динамики и в 3К20.