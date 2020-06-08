В пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина обнародовала предварительные данные по динамике сектора за май. Корпоративные кредиты выросли на 0,4% (при этом с 25 по 31 мая рост составил 0,3%), розничное кредитование за месяц прибавило 0,2% после падения на 0,7% в апреле. Набиуллина упомянула льготную программу по ипотеке в качестве одного из факторов роста розничного портфеля – по состоянию на 28 мая было предоставлено 57,5 млрд руб. (порядка 0,7% от общего портфеля сектора), основной объем выдач пришелся на вторую половину месяца. Также регулятор готов обсуждать с правительством расширение программы льготного кредитования под 2% для пострадавших отраслей экономики, так как спрос, скорее всего, превысит текущие лимиты. В частности, Сбербанк уже сообщал, что за первые пять дней программы

объем заявок уже превысил лимит банка.

Депозиты физлиц за месяц несколько уменьшились, в период же с 25 по 31 мая они увеличились на 0,2%. Набиуллина указала, что ситуация с ликвидностью оставалась стабильной, и банки не проявляли интерес к инструментам ЦБ по предоставлению ликвидности. Также она сообщила, что пик роста плохих долгов должен прийтись на 4 кв. 2020 – 1 п/г 2021 г., и Центробанк хотел бы видеть плавный процесс абсорбации банками убытков. Выход из регуляторных послаблений должен быть постепенным, и ЦБ будет выбирать правильный момент для роспуска буферов по капиталу. Ранее Банк России уже говорил о том, что есть возможность роспуска макропруденциального буфера по корпоративным валютным кредитам, а также по необеспеченным розничным кредитам (по последним буфер равен около 5,5% портфеля).

Данных по прибыли сектора за май еще нет, но Набиуллина сообщила об ожидании сохранения положительного финансового результата сектора по итогам 2020 г., хотя прибыль, конечно, должна сократиться год к году. Также она отметила, что почти все крупные банки либо отложили рекомендации по дивидендам, либо приняли решение не выплачивать дивиденды, и пока ни один системно значимый банк не нарушил нормативы, что повлекло бы за собой запрет на выплату дивидендов.