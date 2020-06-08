На локальных рынках долга развивающихся стран в пятницу продолжилась фиксация прибыли. На этом фоне длинные облигации Колумбии, Индонезии, Мексики и Бразилии выросли в доходности на 3–11 бп, 10-летние облигации ЮАР поднялись в доходности на 20 бп, а доходности 10-летних бенчмарков Венгрии и Польши повысились на 9–14 бп. ОФЗ тоже торговались в отрицательной зоне: основное давление на них оказала фиксация прибыли локальными игроками в ожидании пресс-конференции главы ЦБ.

По итогам дня длинные выпуски ОФЗ поднялись в доходности на 8–9 бп, среднесрочные – на 3–7 бп, а ближний отрезок кривой сместился вверх на 2 бп. Наиболее слабый результат показал 14-летний ОФЗ-26225 (YTM 6,02%), поднявшийся в доходности на 11 бп. Далее следовали 15-летний ОФЗ-26233 (YTM 5,98%), 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,06%) и 13-летний ОФЗ-26221 (YTM 5,97%), прибавившие в доходности по 9 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 68 млрд руб., в 1,3 раза превысив среднедневной показатель за последний месяц. Наиболее активно торговались 7-летний ОФЗ-26232 (YTM 5,43%) и 5-летний ОФЗ-26229 (YTM 5,21%), суммарный объем сделок с которыми составил 26 млрд руб. В ходе состоявшегося в пятницу регулярного брифинга для прессы председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что инфляционное давление в экономике снизилось, а влияние дезинфляционных факторов, наоборот, усилилось. Инфляция продолжает замедляться более быстрыми темпами, чем предполагал ЦБ на заседании в апреле, что, по словам Набиуллиной, объясняется укреплением рубля и низким спросом. В связи с этим регулятор по-прежнему видит «значительный» потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. На вопрос о вероятности снижения ключевой ставки на 100 бп на ближайшем заседании 19 июня глава ЦБ ответила, что такое снижение будет рассматриваться в качестве одного из возможных вариантов, но итоговое решение будет зависеть от поступающей макроэкономической статистики. В отношении перспектив снижения ставки больше чем на 100 бп Набиуллина сказала, что Банк России предпочитает двигаться более мелкими шагами во избежание стресса для банковской системы. Таким образом в целом риторика ЦБ существенно не изменилась по сравнению с предыдущими двумя пресс-конференциями. Позднее в пятницу Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в мае составила +0,3% в месячном и +3,1% – в годовом сопоставлении. Оба значения соответствуют нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу рынка. По данным Национального расчетного депозитария, позиции нерезидентов в ОФЗ снижаются вторую неделю подряд.

За последнюю неделю их объем сократился на 11 млрд руб. против —30 млрд руб. на предыдущей неделе. Наибольший отток инвестиций произошел из 7-летнего ОФЗ-26232, 14-летнего ОФЗ-26225 и 10-летнего ОФЗ-26228 (-3 млрд руб. в каждом случае). В то же время в 5-летний ОФЗ-26229 наблюдался приток 4 млрд руб., что отражало покупку бумаг нерезидентами на аукционах Минфина. Однако в общем объеме размещения на долю иностранных инвесторов на этом аукционе пришлось всего 10%, по нашим оценкам. Участие нерезидентов на аукционах ОФЗ-26232 и ОФЗ-26233 этой недели было еще меньшим как в абсолютном, так и в относительном выражении, на наш взгляд. В то же время, по данным Банка России, на долю нерезидентов пришлось 32% суммарного спроса на аукционах Минфина. Насколько мы понимаем, при подсчете этих данных ЦБ отнес дочерние иностранные банки также к числу нерези