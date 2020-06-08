Alexion: снижение прогноза продаж в 2020 году могло быть излишне консервативным
Мы считаем бизнес компании Alexion по производству препаратов для лечения редких заболеваний перспективным, а риски со стороны конкурентов — переоцененными.
Alexion Pharmaceuticals – американская биотехнологическая компания, которая занимается разработкой и производством лекарств для лечения редких заболеваний (популяция пациентов < 100 000 человек). Компания производит препараты для лечения таких заболеваний, как пароксизмальная ночная гемоглобинурия (PNH), атипичный гемолитико-уремический синдром (aHUS), миастения (gMG), а также метаболические расстройства и болезнь Вилсона. Основными препаратами компании являются Soliris, на который приходится около 80% выручки компании, и его более продвинутая версия – Ultomiris.
Конвертация пациентов с Soliris на Ultomiris в индикации PNH составила 67% по итогам 1кв. 2020 года, что идет в темпе ранее заявленного ориентира 70% пациентов на конец 2020 года и снижает угрозу конкуренции со стороны потенциальных биосимиляров и препарата компании Apellis (pegcetacoplan) в индикации PNH.
На конференц-колле по итогам 1 кв. 2020 менеджмент Alexion снизил прогноз по продажам на 2020 год на 5% из-за влияния пандемии COVID-19. Снижение сделало прогноз еще более консервативным, что дает хорошую возможность для его преодоления по итогам года.
Компания торгуется на очень низких мультипликаторах (P/S~4), что делает ее интересным объектом для поглощения со стороны крупных игроков. По нашим оценкам, потенциал роста акций Alexion на горизонте 1 год составляет 44%, целевая цена — $148.
Основные риски
• Реформа здравоохранения в США.
• Провал экспериментальных препаратов и усиление конкуренции в сегментах компании, особенно в сегменте PNH.
• Продолжительная пандемия COVID-19 и перенос из-за карантина ряда клинических испытаний.
• Неудача интеграции Portola Pharmaceuticals.
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