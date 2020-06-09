Страны-участники ОПЕК+ согласовали измененные условия соглашения, решив продлить действующее сокращение добычи в объеме 9.7 млн барр./сут. на июль. Для российских компаний это означает снижение добычи еще на 0.4-0.5% г/г. Повышая прогноз средней цены Brent в 2020 до $40 с $38/барр., мы, однако, на текущий момент сохраняем консервативную позицию и подтверждаем прогноз средней цены Brent в 2021П на уровне $48 за баррель. Мы используем средний курс рубля к доллару США 70 в 2020-21. Мы сохраняем оценку НЕЙТРАЛЬНО по компаниям в отсутствие краткосрочных катализаторов, отмечая, что текущие мультипликаторы предполагают ограниченный потенциал роста.

Решение ОПЕК+. В ходе встречи в субботу страны-участники решили продлить на июль договоренность о сокращении добычи нефти в объеме 9.7 млн барр./сут., ранее согласованном на май-июнь. С августа до конца декабря сокращение составит 7.7 млн барр./сут., с января 2021 до конца апреля 2022 – 5.8 млн барр./сут. Страны, не уложившиеся в ранее согласованную квоту, должны компенсировать нереализованное сокращение в июле-сентябре. Для контроля соблюдения соглашения будут проводиться ежемесячные заседания мониторингового комитета. Следующая министерская встреча ОПЕК+ планируется 1 декабря.

Макропрогнозы. Более сильный, чем ожидалось, отскок Brent (+119% от минимумов апреля) привел к 5% повышению прогнозных цен на нефть в 2020. Но мы остаемся консервативны в оценках и сохраняем прогноз цен в 2021П на прежнем уровне, отмечая, что рынок сейчас, вероятно, закладывает в цены наиболее оптимистичный сценарий. Наша осторожная позиция учитывает следующие риски: 1) избыток запасов (производство опережает общемировое потребление, что, по нашим оценкам, приведет к росту запасов на 1.5-2 млрд барр. по итогам 1П20); 2) наращивание добычи вне ОПЕК+ при росте цен выше 40-45$/барр. (в США ожидалось снижение добычи ~ 3 млн барр./сут. по итогам года, но текущие цены стимулируют производителей восстанавливать сокращенную ранее добычу: EOG, Parsley Energy и WPX Energy уже сообщили о таких планах.); 3) вероятность второй волны COVID-19.

Обновлены модели по покрываемым компаниям с учетом изменений в макропрогнозах и итогов 1К20. Мы также понизили уровень безрисковой ставки до 3% против 4% в нашем апрельском отчете, что привело к снижению WACC на 50-80 бп. Мы обновили целевые цены по компаниям, при этом на текущий момент мы сохраняем оценку НЕЙТРАЛЬНО для всех компаний сектора. Мы отмечаем, что Лукойл, Роснефть и Газпром нефть торгуются с щедрыми дивидендами за 2019, выплата которых будет в июне-июле (при этом доходность за 2020 мы оцениваем в скромные 3.7-5.0%). На текущий момент мы не видим других значимых краткосрочных катализаторов для компаний и ожидаем, что стоимость бумаг сектора будет зависеть от динамики цен на нефть и рыночных настроений в целом.