Завтра, 10 июня, АФК «Система» (SSA LI –рекомендация пересматривается) должна опубликовать финансовые результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО. Они уже отразят эффект от пандемии COVID-19, который, впрочем, пока будет ограниченным и, скорее всего, сильнее проявится во втором квартале и, возможно, в третьем. В частности, мы ожидаем, что консолидированная выручка Системы сократится на 14,4% (здесь и далее – год к году) до 159 млрд руб. (2,4 млрд долл.), OIBDA – на 13,9% до 53,4 млрд руб. (798 млн долл.), при рентабельности по OIBDA в размере 33,6% (рост на 0,2 п.п.). Сокращение выручки и OIBDA в основном отразит изменение периметра консолидации и продажу украинского подразделения МТС (MBT US – рекомендация пересматривается). Мы также ожидаем, что компания покажет чистый убыток 11,2 млрд руб. (167 млн долл.), который отразит в том числе значительные убытки от курсовых разниц из-за переоценки валютной составляющей долговых обязательств.

Конъюнктура рынка лесопромышленного сегмента остается слабой. Мы ожидаем, что на результаты группы «Сегежа» повлияет сохранение достаточно слабой конъюнктуры рынка, и подразделение покажет сокращение выручки на 2% до 14,3 млрд руб. (213 млн долл.) и OIBDA на уровне 2,4 млрд. руб. (36 млн долл.). В сельскохозяйственном подразделении мы прогнозируем выручку в размере 5,3 млрд руб. (80 млн долл.) и OIBDA на уровне 790 млн руб. (12 млн долл.). В сегменте электроэнергетики (БЭСК) выручка, по нашим прогнозам, составит 6,1 млрд руб. (91 млн долл.), а OIBDA – 1,7 млрд руб. (26 млн долл.). В гостиничном бизнесе мы прогнозируем выручку в размере 736 млрд руб. (11 млн долл.) и убыток на уровне OIBDA, равный 67 млн руб. (1 млн долл.). Технологический дивизион, РТИ Системы, по нашей оценке, получит выручку 3,7 млрд руб. (55 млн долл.) и OIBDA 201 млн руб. (3 млн долл.).

Диверсификация ограничивает негативный эффект от пандемии для фундаментальных показателей компании. Негативное влияние пандемии COVID-19 на бизнес АФК «Система» будет частично нивелировано благодаря высокой диверсификации портфеля операционных компаний. В частности, такие активы, как МТС и БЭСК, являются защитными и продолжат генерировать устойчивый денежный. Наиболее негативно пандемия отразится на туристическом бизнесе и МЕДСИ, в меньшей степени – на группе « Сегежа», спрос на продукцию которой зависит от состояния глобальной строительной отрасли. Наша рекомендация по акциям Системы в данный момент пересматривается.