Накануне на глобальных площадках сохранялись оптимистичные настроения. Американский фондовый индекс S&P500 прибавил более 1% и закрылся вблизи отметки 3232 на фоне повышенного аппетита к рисковым активам. В утренние часы настроения весьма нейтральные: фьючерсы на американские индексы слабо меняются на старте торгов, золото умеренно снижается, а азиатские площадки торгуются в небольшом плюсе.

Вчера Всемирный банк сообщил о том, что, по его прогнозам, спад мировой экономики в 2020 году на фоне пандемии коронавируса составит 5.2% г/г. В результате кризиса больше всего пострадают развитые страны, а рецессия в мировой экономике станет самой глубокой со времен Второй мировой войны.

Интересно, что в 2021 году Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП на 4.2%, то есть на восстановление к докризисным уровням уйдет как минимум 2 года. При этом публикация прогноза не оказала значимого влияния на рынок.

Мы сохраняем свой взгляд на то, что текущий оптимизм на площадках выглядит чрезмерным, однако пока явных триггеров для коррекции не наблюдается. Тем не менее, напомним, что ближе к концу июня после квартальной экспирации фьючерсов и опционов рынки могут стать более чувствительными к негативным сообщениям. Сегодняшний день не богат на значимые события, поэтому торги могут пройти в более спокойном режиме, а участники рынка, вероятно, займут выжидательную позицию в преддверии завтрашнего заседания ФРС США.