Котировки нефти выше $40 позволят рублю сохранить наиболее крепкие с начала марта уровни
Российская валюта накануне вновь попыталась пробить вниз уровень сопротивления вблизи 68.2 в паре с долларом США, однако пока закрепиться устойчиво на уровнях ниже этой отметки у рубля не получилось. Рубль продолжал торговаться на уровнях чуть выше 68 в паре с долларом и вблизи 77 в паре с евро, несмотря на умеренную коррекцию цен на нефть до отметок немногим выше 40 долл./бар. в ходе вчерашних торгов. В утренние часы на глобальных площадках не наблюдается явно выраженной динамики, и, учитывая отсутствие каких-либо значимых экономических событий в рамках сегодняшнего дня, рубль, вероятно, будет торговаться в узком диапазоне. Сегодня станут известны параметры завтрашних аукционов ОФЗ.
Тем не менее, на наш взгляд, размещение ОФЗ в среду вряд ли окажет значимую поддержку рублю в условиях охлаждения спроса на российские бумаги со стороны нерезидентов. Как следствие, ключевыми факторами для рубля остаются динамика нефтяных котировок и аппетит к рисковым активам. Накануне цены на нефть корректировались вниз после сообщений о том, что Саудовская Аравия и ее ближневосточные партнеры не будут продлевать добровольное сокращение добычи сырья (на 1.2 млн. б/с) на июль. Тем не менее, пока котировки остаются выше 40 дол./бар., что позволяет рублю сохранить наиболее крепкие с начала марта уровни.
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