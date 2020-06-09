Спрос на топливо в Китае в целом восстановился до уровней, предшествующих пандемии, так как независимые небольшие НПЗ в Шаньдуне (известные как “самовары”) нарастили объемы переработки нефти, доведя загруженность мощностей до 90% в конце мая (в сравнении с минимальным за год значением в 43%, зарегистрированным в середине февраля). Раннее отрезанный от морских поставок нефти на фоне карантинных

мер регион раскрыл большой потенциал спроса на нефть на ожиданиях резкого восстановления экономики на фоне стремительного роста спроса на топливо; при этом потребление бензина и дизельного топлива в материковом Китае лидирует в этом движении. Наконец, продажи автомобилей в Китае подскочили примерно на 2% г/г в мае, продемонстрировав разворот негативного тренда, преобладавшего на рынке с июня 2019 г., что подогревает ожидания роста спроса на топливо в 2П20.

В результате, китайский импорт нефти подскочил на 19,2% г/г в мае (14,8% м/м), протестировав, по предварительным данным Генеральной администрации таможни Китая, свой исторический максимум в 50 млн

тонн. В переводе на баррели это эквивалентно 11,34 млн барр./сутки и впервые в истории нефтяной торговли

превышает свободное от ограничений производство нефти и газового конденсата в России (11,33 млн барр./сутки в апреле). Примечательно, что, по нашим оценкам, одним из ключевых источников роста китайского импорта в мае поставки российской нефти ВСТО (трубопроводной смеси по нефтепроводу “Восточная Сибирь –Тихий океан”), которые ранее превзошли поставки саудовских сортов в период высоких цен на фрахт. Напомним, что доля поставок нефти ВСТО на китайский рынок в сочетании с не многочисленными поставками Urals достигла 17% в апреле, превысив саудовский импорт.

Поскольку мы ожидаем, что потребности китайских НПЗ в нефти приведут еще к одному историческому притоку

нефти, приобретенной в условиях контанго, в ближайшие месяцы, мы считаем, ВСТО может играть важную роль

на китайском рынке на протяжении летнего сезона. Учитывая что порядка 190 супертанкеров должны прибыть в порты Желтого моря уже в этом месяце (по оценке Kpler), мы ожидаем, что импорт китайской нефти достигнет 12,7 млн барр./сутки в июне, создав условия для дальнейшей ребалансировк и нефтяного рынка, что, вероятно, окажет существенную поддержку ценам на нефть.

По оценкам Argus, поставки по ВСТО в 1П20 подскочат до рекордных 17,2 млн т (700 тыс. барр./сутки, 5% г/г), во многом на фоне роста загрузки порта Козьмино (морской хаб ВСТО для поставок в восточном направлении) до 107% его проектной мощности (примерно 725 тыс. барр./сутки) в начале июня. Поскольку в абсолютном выражении объемы добычи в 3К20 в России долж ны сократиться в рамках сделки по сокращению добычи ОПЕК+, мы ожидаем некоторый отскок восходящего тренда в поставках по ВСТО, в основном обусловленный сокращением поступлений от средних и малых поставщиков (Газпромнефть и ЛУКОЙЛ), что должно быть компенсировано устойчивым притоком нефти в трубу со стороны ключевых поставщиков ВСТО (Роснефть и Сургутнефтегаз).

Учитывая что цены на нефть по июльско-августовскому контракту существенно укрепились после продления сделки OПЕК+ еще на один месяц, Роснефть и Сургутнефтегаз, на наш взгляд, должны выиграть от дополнительных поставок по ВСТО в ближайшие месяцы в условиях ограниченного спроса на нефть в мире.