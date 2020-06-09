Рубль вчера укреплялся, прибавив еще примерно 0,6% за день, несмотря на то что после пятничного роста нефтяные котировки немного скорректировались. Хотя на валютном рынке сохранился позитивный тренд, продажи в ОФЗ продолжились, впрочем, биржевой оборот едва превысил 35 млрд руб. Больше всего сделок было в ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г. (почти 6,5 млрд руб.), ОФЗ 26232 с погашением в 2027 г., ОФЗ 26224 (2029 г.), ОФЗ 26228 (2030 г.) и ОФЗ 26221 (2033 г.), в каждом порядка 3–4 млрд руб.

Доходности повысились еще в среднем на 5–10 б.п., после заметного роста рынок продолжает корректироваться из-за отсутствия понимания относительно действий ЦБ на предстоящем заседании, а именно, каким будет шаг снижения ставки. Неопределенности добавляет и неясность с увеличением программы заимствований на текущий год, так как ранее представленный ориентир 4–4,5 трлн руб. является довольно серьезным объемом. Сегодня Минфин объявит параметры предстоящих аукционов, и мы полагаем, что будет выбран новый пятилетний выпуск ОФЗ 26234, поскольку сейчас среднесрочные бумаги пользуются наибольшей популярностью. Вместе с ним может быть предложен десятилетний бенчмарк ОФЗ 26228. Вероятно, оба выпуска вновь будут размещаться в безлимитном формате.