Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику после бурного роста последних дней. Оптимизм по-прежнему поддерживается восстановлением экономики благодаря снятию карантина и стимулирующим мерам. При этом вероятность принятия нового масштабного пакета мер фискальной поддержки в США уменьшается, так как республиканцы все активней выступают против на фоне признаков достижения дна экономического спада.

Кроме того, инвесторы опасаются «перегрева» акций после быстрого отскока на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономической активности и высокой неопределенности в отношении перспектив. В США официально объявили, что рецессия началась в феврале. Всемирный банк прогнозирует самое глубокое (на 5,2%) почти за 80 лет снижение мировой экономики в 2020 году и рост на 4,2% в 2021-м.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис вернулась к уровню 0,80%. Июльский фьючерс на Brent корректируется к $40 после роста из-за решения ОПЕК+ продлить договоренности о сокращении добычи. Золото восстановилось до $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится ниже 3200 пунктов.

Технически S&P500 выглядит уверенно, но демонстрирует признаки перекупленности. Индекс продолжает подъем выше значимого уровня сопротивления — 200-дневной средней в районе 3000 пунктов с подтверждающими сигналами моментума и объемом выше среднего. Индикатор MACD остается в плюсе, свидетельствуя о сильном моменте. Индикатор RSI обновляет максимумы вместе с рынком, но также начинает сигнализировать о перекупленности. Таким образом, с высокой вероятностью рынок преодолел «медвежий» тренд и сохраняет силы для дальнейшего подъема, но не исключена скорая коррекция.