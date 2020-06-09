Пожалуй, на информационном поле осталась лишь одна тема, которая может корректировать агрессивный бычий настрой на мировых рынках акций — это тема развала торговой сделки между США и Китаем.

Периодически на рынке появляются спекуляции подобного рода, тогда случается коррекция, на день или два. Главный игрок на финансовом рынке, ФРС США, не намерена отказываться от сверхмягкой монетарной политики. Думаю, что делать ставку на скорое сворачивание стимулов пока не стоит.

В среду мы узнаем решение FOMC ФРС США. Судя по косвенным признакам, стимулирование продолжится. Вчера Совет управляющих ФРС принял решение расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса: минимальный кредит снижен с 500 тыс. до 250 тыс.; максимальная сумма увеличена до 10 млн.; увеличены сроки кредитования до 5 лет.

Таким образом, теперь большее количество малых и средних компаний смогут получить помощь от ФРС. После расширения стимулирования в понедельник, маловероятно, что в среду ФРС сделает какой-то намек на ужесточение монетарных условий.



