Во вторник рубль снижается наряду с большинством других валют на развивающихся рынках. Период позитива на глобальных финансовых рынках сменился коррекционными настроениями. Потери рубля к доллару составляли порядка 1%. В том числе давление на рубль оказывало снижение нефтяных котировок, которым после роста в конце предыдущей – начале текущей недели никак не удается полноценно закрепиться выше 40 долл. за баррель. Если сначала продление соглашения ОПЕК+ подстегнуло рост цен, то в дальнейшем котировки перешли к снижению на планах Саудовской Аравии увеличить добычу нефти с июля.

В ближайшее время ключевым событием для валютного рынка останется заседание ФРС (итоги в среду вечером). Участники рынка не ожидают сюрпризов от американского регулятора, однако серьезный интерес будут представлять комментарии ФРС и ее главы в отношении сильных данных по рынку труда за май. В свою очередь, для нефтяного рынка важным событием сегодня поздно вечером станет традиционный прогноз института API по запасам сырой нефти.

Завершение периода усреднения обязательных резервов банков в ЦБ сопровождается депозитными операциями «тонкой настройки». На локальном рынке банки во вторник завершают очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ. Данное событие сопровождалось избытком свободной ликвидности у кредитных организаций, в результате чего регулятор увеличил лимит на традиционном недельном аукционе и дополнительно провел депозитный аукцион «тонкой настройки».

Кроме того, завтра Банк России погасит июньское размещение КОБР на 700 млрд руб., тогда как на новом аукционе облигаций ЦБ сегодня было размещено бумаг на 305 млрд руб. В итоге банки предъявили повышенный интерес к размещению свободной ликвидности на депозитах у регулятора: при совокупном лимите ЦБ в 2,73 трлн руб. участники были готовы разместить на аукционах в общей сложности 3,1 трлн руб.

Спрос на ликвидность из бюджета по плавающей ставке. На депозитном аукционе Федерального казначейства во вторник наблюдался повышенный спрос банков на ликвидность. Так, при лимите в 70 млрд руб. общий объем в заявках составил 160 млрд руб. Интерес к аукциону, по всей видимости, обусловлен прежде всего плавающей ставкой по размещению средств. Бюджетные ресурсы размещались на 35 дней, поэтому их возврат предстоит банкам уже после заседания ЦБ 19 июня, на котором ключевая ставка может быть резко снижена, что приведет и к снижению ставки по привлеченным депозитам от казначейства. Напомним, что вчера ведомство проводило депозитный аукцион с фиксированной ставкой, который не вызвал никакого интереса у банков.



