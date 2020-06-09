Паузы, которую вчера ожидали многие аналитики, не случилось. Рынок без задержки пошел дальше и добавил очередные проценты в копилку коронавирусного ралли. Замешательство в стане инвесторов было лишь в самом начале торгов, когда индексы некоторое время стояли вблизи нулевых отметок, а самый бойкий из них — индекс NASDAQ, накануне обновивший свой абсолютный исторический максимум, уходил даже на некоторое время в красную зону. Однако подобная нерешительность и вялый пессимизм овладевал участниками рынка не слишком долго и уже к середине торгов быки полностью перехватили инициативу и погнали котировки к новым вершинам. В результате этого все индексы закрылись на максимумах дня, а тот же индекс NASDAQ вновь переписал историю своих абсолютных достижений. И теперь до заветной отметки в 10 000 пунктов ему остается всего ничего — менее 1%.

На отраслевом уровне впереди планеты всей были акции нефтегазового комплекса, ведомые безудержным ростом цен на черное золото. Только в среднем акции энергетического сектора подорожали вчера на 3,77%. А рост наиболее резвых из них отразился в двузначных цифрах. Но даже на том прекрасном фоне нашлись и свои супер герои. Так, компания Occidental Petroleum (OXY, +17,36%) только за последние 3 дня увеличила свою капитализацию более чем на 60%!

Однако в принципе все тренды, которые мы наблюдали в течение предыдущей недели, сохранились. Повышенным спросом продолжают пользоваться акции промышленных компаний и банков. При этом фактически ажиотажный спрос вот уже который день наблюдается в акциях компаний, связанных с авиацией и авиаперевозками. Рост этих компаний за последние дни в некоторых случаях перевалил уже даже за сотню процентов. И остается только надеяться, что посадка будет не слишком жесткой. А то что, она будет уже никто и не сомневается. Но пока — хайпуем!

Из отдельных акций рекомендуем обратить внимание на акции продовольственного гиганта Kraft Heinz (KHC, +4,14%). Эти акции вчера пробили очень важный уровень сопротивления в районе 33 долларов и готовы, судя по всему, идти дальше. Это важное событие, которое знаменует собой выход компании из кризиса, который начался еще в феврале прошлого года из-за обвинения ее в искажении своей финансовой отчетности. Котировки тогда мгновенно обвалились и потери достигали в отдельные моменты 50% от уровней начала 2019 года. Сейчас конечно еще далеко до докризисных уровней, но прогресс налицо и общий тренд в этих акциях явно повышательный.

Вроде бы за ночь ничего такого «из ряда вон» не произошло. Но от вчерашнего супер-оптимизма на рынке не осталось и следа. Все индексы — и европейские, и американские — дружно развернулись и пошли вниз. Причем Европа ведет себя гораздо более нервно и теряет к середине вторника уже более 2 процентов от вчерашнего закрытия. Фьючерсы на основные американские индексы также уверенно держатся на отрицательной территории. Хотя потери здесь все же поменьше — в пределах 1%. Что произошло? Да собственно пока ничего. Побаловались в ралли и хватит. Напомним, что еще вчера ожидалась остановка на рынке и напрашивалась определенная коррекция. Вчера ее не случилось, значит, это произойдет сегодня. Остается, правда, открытым вопрос насколько сильным и долгосрочным будет снижение? Ответа на него естественно нет. Но все же за дальнейший может быть более умеренный рост говорит макроэкономическая статистика, которая дает надежду на более быстрое восстановление экономики нежели ранее предполагали экономисты. Так что сейчас на первый план точно будут выходить текущие макроэкономические данные, которые и должны будут подтвердить это предположение. Или не подтвердить?

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то все же ждем повсеместного снижения котировок и волну фиксации прибыли. Скорее всего пострадают прежде те компании, чьи акции в последние дни и недели росли более всего. А это относится в первую очередь к авиаперевозчикам и иже с ними. Но все же многие из этих акций и на текущих уровнях остаются весьма привлекательными и их потенциал роста еще далеко не исчерпан. Так что вполне возможно мы будем наблюдать сегодня войну оголодавших медведей и инвесторов, которые еще не успели «затариться» дешевыми акциями.



