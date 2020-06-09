Котировки Tesla превысили максимум февраля этого года – $949,9 против $917,4. За сессию бумага прибавила более 7% и не растеряла этот прирост в ходе электронных расширенных торгов и затем на премаркете. Рост акций был вызван сообщением, что за май компания сумела продать 11095 автомобилей Model 3, произведенных внутри Китая на недавно запущенной здесь фабрике.

Данные оказались почти втрое выше, чем в апреле (4000 единиц) и больше, чем за относительно спокойный март (10160 единиц). Рост объема был полностью обеспечен до того, как компания ввела антикризисные скидки на свои более дорогие модели X и S, где с учетом государственной субсидии ценник может упасть в июне до 16%. И это однозначно скажется на росте продаж. При такой поддержке и высоком спросе мы не исключаем, что за месяц объемы реализации вырастут до 15 тысяч автомобилей, а всего по году компания продаст в Китае более 100 тысяч единиц техники.

В масштабе целого года и с учетом других рынков сбыта перспективы Tesla выглядят все лучше. До пандемии компания ставила цель продать 500 тысяч автомобилей, и на тот момент это выглядело слишком амбициозной задачей. Сегодня же этот план смотрится более выполнимым, чем когда-либо. В худшем из сценариев компания сможет продать 400 тысяч авто, при более уверенных продажах свыше 500 тысяч. Полагаем, что стоимость компании Tesla может легко прибавить в течение полугода до четверти к ее нынешнему значению. При благоприятных факторах акция может выйти до $1200.