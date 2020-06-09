Nasdaq вышел на неизвестную территорию
Nasdaq вышел на новый абсолютный максимум, что фактически означает завершение нисходящего тренда на рынке и начало долгосрочного восходящего. Среди ключевых биржевых индексов именно высокотехнологичный Nasdaq первым преодолел «медвежий» барьер. Два других крупных индикатора в шаге от полного восстановления. Dow Jones осталось менее 7%, чтобы закрыть мартовский провал, S&P 500 недостает 4,5%, чтобы вернуться к абсолютным пикам конца февраля.
Стоит отметить, что основной толчок рынкам в начале этой недели дали акции двух наиболее пострадавших в период эпидемии отраслей – нефтяной и авиационной. Акции воздушных перевозчиков на последнюю сессию в среднем подорожали на 9%, в то время как нефтяная отрасль поднялась на 4,5%, а в отдельных бумагах рост составлял десятки процентов. В предыдущие недели драйверами выступали компании технологического сектора, которые относительно легко адаптировались к кризису с самого начала. По нашему мнению, возвращение инвесторов в бумаги по всему спектру рынка явно указывает на то, что нынешний рост фундаментально обоснован, и он не связан с искусственной накачкой ликвидности.
На данный момент Nasdaq вышел на ранее неизвестную территорию, поэтому его дальнейший рост будет определяться тем, как себя покажут в ближайшие месяцы ключевые компании цифрового сегмента экономики, в особенности FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Мы видим, что большинство из них локально перекуплены. Например, Amazon торгуется на 12-13% выше своих справедливых значений. Это значит, что Nasdaq с высокой вероятностью до конца квартала будет тяготеть к коррекции или боковому тренду. Взлет индексов может стать удобной точкой для выхода из наиболее поднявшихся бумаг с целью купить их дешевле через один-два месяца. Но на горизонте года у американского IT-сектора, который представлен индексом Nasdaq, весомые шансы прибавить свои обычные 15-20% сверх текущих уровней. Этому будет способствовать близость новой технологической, «облачной» революции, которую ускорил приход пандемии COVID-19.
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