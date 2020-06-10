Консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе
Во вторник рынок в целом находился в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Акции Полюса (PLZL) вернули себе статус «защитного актива», подорожав на 3.1%. Татнефть (TATN) подорожала на 1.4%, МТС (MTSS) – на 1.1%, Сургутнефтегаз (SNGS) и Лукойл (LKOH) – на 1.0%. Тем временем Аэрофлот (AFLT), капитализация которого за месяц увеличилась на 31% (в то время как за первые четыре месяца текущего года пассажиропоток сократился почти на 35% год-к-году), потерял 3.4%. Обыкновенные акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 1.8%, Сбербанка (SBER) и МосБиржи (MOEX) – на 1.4%.
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 13.1%, ОР (OBUV) – на 6.3%, МРСК Волги (MRKV) – на 5.1%, Костромской сбытовой компании (KTSB) – на 5.0%.
Фондовые индексы США закрылись в среднем в минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы понизились, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.
Консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе, участники рынка ожидают комментария ФРС США по итогам регулярного заседания и прогноза в отношении макроэкономических показателей.
На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи 68.5 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.
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