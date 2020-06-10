Рынок акций РФ мало изменится в начале дня на смешанном внешнем фоне, рубль подрастет, полагают аналитики.

Снижение курса доллара на международном валютном рынке форекс и повышение валют развивающихся рынков дадут возможность рублю укрепиться, считают они.

ИНДЕКСЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением", — говорит Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,5%, в диапазоне 2780-2810 пунктов.

Консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе, считает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма". "Участники рынка ожидают комментария ФРС США по итогам регулярного заседания и прогноза в отношении макроэкономических показателей", — добавляет он.

"Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские индексы демонстрируют смешенную динамику. Нефть дешевеет, но металлы преимущественно торгуются в плюсе. Как минимум, состояние внешних рынков не предполагает каких-либо значимых продаж на российской площадке в начале дня", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

ВАЛЮТА

Слабость доллара и укрепление валют сырьевой группы намекает, что рубль также воспользуется ситуацией для ликвидации потерь предыдущего дня, полагает аналитик.

Константин Кочергин из банка "Восточный" ожидает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 68,4-68,95 рубля за доллар.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает, что пара доллар-рубль на старте торгов предпримет попытку возвращения в диапазон 68-68,5 рубля.

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон, отмечает аналитик.

"С одной стороны, негативное влияние на национальную валюту будет оказывать динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 40,7 доллара за баррель. С другой, поддержку рублю окажет слабость доллара и укрепление валют развивающихся стран", — говорит он.

На его взгляд, позитивная составляющая перевесит, что позволит национальной валюте в начале сессии отыграть часть потерь, понесенных во вторник.

ВНЕШНИЙ ФОН

Крупнейшие американские фондовые индексы во вторник показали разнонаправленную динамику, два из них коррекционно снизились примерно на 1%. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос. При этом во вторник он преодолел психологический рубеж в 10 тысяч пунктов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,56-0,64%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно в плюсе: гонконгский индекс Hang Seng Index поднимается на 0,05%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,36%, японский индекс Nikkei 225 — 0,06%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,53%.

Стоимость нефти падает на 1,46% — до 40,58 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,21% — до 1,1364 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ потерял во вторник символические 0,01% по индексу Мосбиржи на фоне удешевления нефти и снижения западных фондовых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие торгов опустился на 0,01%, до 2795,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1284,31 пункта. Ослабление рубля на 40 копеек против доллара к закрытию фондовой сессии обусловило разницу в динамике основных биржевых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 39 копеек — до 68,59 рубля, евро — на 66 копеек, до 77,69 рубля, следует из данных Московской биржи.