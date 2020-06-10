Сегодня начинается заседание ФРС. В UST разворот недавнего тренда — доходности в преддверии решения ФРС снизились, UST10Y 0.82 (-5 бп).

В облигациях EM отмечена некоторая фиксация прибыли до заседания ФРС, основные суверенные выпуски подешевели на 2-8 бп. Та же тенденция наблюдалась в высокодоходных облигациях, iTraxx Xover 360 (+19 бп).

Российские евробонды следовали общему тренду, суверенные выпуски подешевели на 1 бп. ОФЗ укрепились на 8-10 бп, что несколько необычно накануне аукциона.



