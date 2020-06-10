В среду рубль продолжает корректироваться, хотя в целом на валютных площадках развивающихся рынков с утра не сложилось единой динамики. Давление на отечественную валюту оказывают котировки нефти, которые после первого часа торгов на российском рынке снижались почти на 2% по марке Brent. Снижение цены на нефть наблюдается после публикации данных API, указавших на увеличение запасов за неделю на 8,4 млн баррелей. При этом сам рынок ожидает сокращения запасов. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы ближе к вечеру.

Все внимание к прогнозам ФРС. Ключевым событием сегодняшнего дня для валютного рынка станут итоги заседание ФРС. Участники рынка не ожидают сюрпризов от американского регулятора, однако все внимание инвесторов будет приковано к обновленному экономическому прогнозу ФРС, от публикации которого американский регулятор отказался в марте из-за неопределенности в условиях распространения пандемии. Кроме того, серьезный интерес будут представлять комментарии ФРС и ее главы в отношении сильных данных по рынку труда в США за май. Чуть раньше днем будут также опубликованы данные о динамике потребительских цен в США в мае.

Аукцион РЕПО казначейства может вновь остаться без внимания банков. На локальном денежном рынке Федеральное казначейство проведет в среду аукцион РЕПО o/n, на котором предложит банкам традиционные 400 млрд руб. Вероятно, как и днем ранее, спрос на аукционе будет отсутствовать в связи с комфортной ликвидной позицией банков в настоящий момент.

Э. Набиуллина дает новый сигнал в пользу снижения ставки на 100 б. п. На сегодняшнем выступлении Э. Набиуллиной в видеоконференции перед Госдумой глава ЦБ заявила о том, что низкая инфляция в начале 2020 г. позволяет продолжить смягчение процентной политики, причем более решительным шагом. Формулировку Э. Набиуллиной можно рассматривать как еще один сильный сигнал в пользу снижения ключевой ставки 19 июня сразу на 100 б. п. – до 4,5% годовых.



