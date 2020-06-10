Инвесторы на рынках стран ЕМ взяли паузу
Глобальный спрос на риск вчера немного сократился после нескольких дней непрерывного роста. Несмотря на отскок вверх нефтяных котировок, цены суверенных евробондов стран ЕМ вчера преимущественно падали. Причем наибольшее снижение показали лидеры предыдущих торговых сессий – выпуски Турции и ЮАР, доходности которых выросли на 12–13 б.п. Российская кривая доходности вчера осталась практически без изменений, лишь отдельные выпуски, в частности Russia’28 (YTM 2,57%) и Russia’47 (YTM 3,38%), прибавили в доходности 1–2 б.п. (минус 25 б.п. и 30 б.п. в цене соответственно). Сегодня, в преддверии заседания ФРС, активность иностранных инвесторов будет оставаться низкой, поэтому российские суверенные евробонды будут, скорее всего, находиться в боковом тренде.
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